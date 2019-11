Obchvat Třince bude po letech kompletní, začala stavba posledního úseku

14:31 , aktualizováno 14:31

Posledních 5 400 metrů schází k dokončení obchvatu Třince – stavby, kterou před třinácti lety slíbil stát postavit během tří let, tedy do roku 2009. To v době, kdy k příchodu do Moravskoslezského kraje lákal automobilku Hyundai. Za tu dobu se v čele resortu vystřídalo třináct ministrů dopravy. Poslední scházející úsek se oficiálně začal stavět ve středu.