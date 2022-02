Slibovali jaro, první části obchvatu se ale Frýdek-Místek dočká v červnu

Tato část obchvatu představuje úsek mezi „ostravskou“ dálnicí D56, mimoúrovňovou křižovatkou s „příborskou“ dálnicí D48 a výpadovkou na Frýdlant nad Ostravicí.

„První etapa stavby obchvatu Frýdku-Místku by měla být zprovozněna nejpozději do června letošního roku, a to v plném rozsahu,“ potvrdila mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Musálková Jeckelová.

Původně očekávané prosincové otevření totiž bylo plánováno jen jako provizorní zahájení provozu, tedy v omezeném rozsahu.

Doprava měla být před koncem minulého roku vpuštěna jen na úsek mezi dálnicí D48 a výpadovkou na Frýdlant, napojení na Ostravu ještě nebylo ani zdaleka dokončeno. Spousta práce zbývala například na několika tamních mostech.

Stavba pokračuje i v zimě

„I přes zimní období stavbaři s výstavbou první části obchvatu významně pokročili a provedli práce ve vícero rovinách. I proto bude moci být úsek otevřen v plném rozsahu,“ konstatoval náměstek frýdeckomísteckého primátora Jakub Míček. „To je změna oproti loňskému roku, kdy se uvažovalo o průběžném užívání a obchvat měl být spuštěn v omezeném rozsahu,“ dodal.

Vedení Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ovšem zatím slova zástupců magistrátu nepotvrdilo.

Pro samotný Frýdek-Místek se zprovozněním první části obchvatu příliš nezmění. Vlastní doprava ve směru na Frýdlant a naopak totiž přímo zatěžuje život jen několika stovek, možná tisícovky obyvatel žijících poblíž Beskydské ulice a části Frýdlantské ulice.

Po zprovoznění obchvatu se doprava naopak přesune zase blíže k obyvatelům Pavlíkovy ulice a k lidem žijícím v převážně rodinných domcích v místecké části Bahno.

Druhou část obchvatu zpomalily sesuvy

Podle zjištění ŘSD vycházejících z průzkumu hustoty dopravy v roce 2021 projelo po Frýdlantské ulici poblíž místecké prodejny Lidl 20 509 vozů, z toho 2 395 bylo nákladních. To je zhruba polovina oproti počtu zaznamenanému na průtahu městem ve směru na Český Těšín či opačně poblíž haly Polárka. Tam denně projede 41 800 automobilů, což z průtahu městem dělá jeden z nejzatíženějších dopravních uzlů v kraji.

A od tohoto rekordního čísla, z něhož činí minimálně polovinu tranzit, městu pomůže jen dostavění druhé části obchvatu.

Ta se zpozdila už na začátku kvůli administrativním problémům, mezi něž se postupně přidaly i nesnáze způsobené neočekávaným geologickým složením části vybrané trasy, kdy stavbu zpomalilo několik sesuvů.