Část nového obchvatu Frýdku-Místku bude do Vánoc. Možná

„Finišujeme, tato část obchvatu má být hotová ještě letos. Když vše vyjde, mohli bychom to stihnout,“ komentoval ve středu 17. listopadu, v den státního svátku, čilý stavební ruch na trase první etapy obchvatu jeden z pracovníků.

„Ale nestihne se všechno. Podle všeho to vypadá, že do konce roku nebude napojení na Ostravu, tam jsou nějaké problémy s mosty. Takže se bude napojovat jen část na příjezdu od Příbora s výjezdem ve Frýdlantské ulici. Ale třeba to stihnou. Firmy prý mají slíbenou prémii 90 milionů, když se to zvládne,“ dodal muž.

Pokud by se podařilo do konce roku propojit jen vyústění dálnice D48 na obchvat se sjezdem na konci první etapy ve směru na Frýdlant, dopravě v samotném městě by takové propojení příliš velkou úlevu nepřineslo.

Chybějící napojení na Ostravu by totiž znamenalo, že automobily ve směru Ostrava – Beskydy a zpět by i nadále projížděly po Beskydské ulici. Což je v podstatě jediný přínos první etapy obchvatu k dopravní situaci ve Frýdku-Místku.

Stěžejní podíl na odvedení dopravy z Frýdku-Místku bude mít až dokončení celého obchvatu. Teprve až to odvede tranzitní dopravu přiváděnou jak dálnicí D47, tak D56 z průtahu městem.

Sesuv půdy zkomplikoval práce

Kdy se tak stane, zatím není jasné, plánované termíny jsou stále nejisté. „Stavba druhé etapy má evidentně zpoždění, k němuž došlo kvůli sesuvu u Starého Města,“ komentuje současný stav stavby náměstek frýdecko-místeckého primátora Jakub Míček.

„Pracuje se na zpevnění svahu, probíhají injektáže. Jak se to projeví na době dostavění obchvatu, ale zatím informováni nejsme, nemáme ani žádné odhady. Doufáme, že alespoň částečné zprovoznění, třeba jen v jednom pruhu, bude v termínu,“ doplnil Míček.

Z informací zveřejněných na webu státní příspěvkové organizace v listopadu tohoto roku vyplývá, že zprovoznění stavby první etapy je plánováno na rok 2022.

Možná se bude jezdit už před Vánoci

Generální ředitel ŘSD Radek Mátl v říjnu odhadoval, že by alespoň částečně mohla být první etapa obchvatu zprovozněna ještě letos.

Na doplňující dotazy MF DNES, v jakém stavu stavby obou etap obchvatu Frýdku-Místku aktuálně jsou, zástupci ŘSD do uzávěrky neodpověděli. „Máme jen neoficiální informaci, že se zvažuje možnost zprovoznit část obchvatu okolo 21. prosince. Ten termín visí ve vzduchu, ale není zatím potvrzen. Podle mých informací bude záviset hlavně na počasí,“ doplnil Jakub Míček.

„Jak to bude s napojením na Ostravu zatím nevíme, oficiálně stále pracujeme s variantou celého užívání, ale možné je všechno. Informace se mění každý den,“ řekl Míček.

Stavba může být dražší

První etapa obchvatu Frýdku Místku je dlouhá 4,2 kilometru, cena dosáhla 2,1 miliardy korun bez DPH. Za druhou etapu stavby, dlouhou 4,3 kilometru, by měl stát zaplatit 1,97 miliardy. Otázkou je, co s cenou udělají problémy způsobené sesuvem u Starého Města.

V podobně nejisté situaci je i nedaleké stavba poslední části obchvatu Třince mezi Třanovicemi a Nebory.

„Na stavbě se podepsal covid, schází materiál i pracovníci. Ale stále věřím, že by se v září mohlo jezdit,“ řekla primátorka Třince Věra Palkovská.