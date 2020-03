Moravskoslezský kraj přišel v Maďarsku o půl milionu roušek z Indie

Plán vybavit každého obyvatele Moravskoslezského kraje rouškou od krajského úřadu dostal povážlivou trhlinu. Zásilka půl milionu roušek od výrobce z Indie, kterou kraj vyřizoval přes soukromou firmu, zřejmě definitivně skončila na letišti v Maďarsku.

„Bohužel nás spolupracující společnost informovala, že v Maďarsku byla zásilka roušek zabavena. Zatím to nemám oficiálně třeba nějak z diplomatické strany, ale jak to vypadá, tak jsme o ni přišli,“ povzdychl si hejtman.

Poznamenal, že současná situace na globálním trhu s ochrannými prostředky je až šílená. „Podobných případů se v současnosti bohužel děje více a více, ani se mi to nechce komentovat,“ sdělil hejtman.

Kraj nakoupí zhruba čtvrt milionu pratelných roušek

Na dotaz iDNES.cz upozornil, že kraj za zmizelé roušky naštěstí ještě nezaplatil. „Takže nás to nestálo žádné náklady, ale ztráta to je obrovská. Opravdu si připadám asi jako drogový dealer, kterému někde na letišti zabavili hromadnou zásilku, ve kterou doufal, že brzy dorazí,“ zakroutil hlavou. O dalším postupu, například jestli kraj oficiálně osloví maďarskou ambasádu, zatím nebylo rozhodnuto.

Vondrák poukázal, že do kraje by měla přijít část roušek a respirátorů z obřích státních zásilek směřujících přímo z Číny. „A nadto jednáme o možnosti zakoupení 270 tisíc roušek, které jsou stokrát pratelné. To je určitě zajímavé a mohla by to být částečná náhrada za ten maďarský výpadek,“ konstatoval Vondrák.

V Moravskoslezském kraji je nyní 66 prokázaně nakažených lidí, nejvíce na Frýdecko-Místecku. Hejtman ujistil, že všechna ohniska jsou pod kontrolou a dohledávají se kontakty. „Zdůrazňuji, že nyní určitě neuvažujeme o uzavření žádného města nebo obce,“ sdělil hejtman.