Před ostravskou hutí Liberty se bude protestovat, odbory vyzývají vládu i EU k činu

„Evropské výrobní kapacity Liberty Steel jsou neuvěřitelně nízké, vysoké pece byly týdny nečinné bez jasných vyhlídek na opětovné spuštění v několika evropských závodech,“ přiblížil důvody chystaného protestu Petr Slanina, odborový předák ostravské hutě.

Protest by se měl týkat až 20 tisíc zaměstnanců všech evropských poboček Liberty. Vedle českých ocelářů se bude týkat zaměstnanců z Rumunska, Belgie, Polska, Maďarska a Itálie.

„Ti všichni jsou buď posláni domů z důvodu přerušení výroby, doufají, že dostanou svou mzdu nebo jsou nuceni chodit do blízkých prázdných závodů, a nejsou si jisti, zda budou mít zítra práci,“ doplnil Petr Slanina.

Vedle ekonomických důvodů se odboráři pro společné protesty rozhodli i kvůli absenci komunikace ze strany vedení firmy. “Management neustále připravuje zástupce odborů o podrobné informace, na které mají podle evropského práva nárok, a to o financích, investičních plánech a průmyslové strategii pana Gupty (majitel Liberty Steel, pozn. red.) pro každou z poboček GFG Alliance. Regionální a národní veřejné orgány na tom nejsou o nic lépe,“ konstatoval odborář Slanina.

„Již měsíce opakovaně vyzýváme pana Guptu k mimořádné schůzce se zástupci odborových svazů, bez úspěchu,“ povzdychl si odborář.

O pomoc odboráři žádají i vládu a zástupce Evropské komise. Jeji předsedkyni Ursulu von der Leyen vyzvali k naléhavé schůzce, na níž chtějí situaci ve formě řešit.

EU Guptu schválila navzdory odborům

“Mnoho evropských závodů GFG Alliance (mateřská firma Liberty, pozn. red.) neplatí faktury dodavatelů, chybí nebo neexistují suroviny, dochází k omezování energie a pozastavení základní údržby navzdory tuhé zimě s mrazy, které dále poškozující zařízení,“ stojí v dopise, jímž odboráři předsedkyni Evropské komise vyzývají k ‚naléhavé schůzce‘.

Odbory připomínají, že krize má přímý dominový efekt na dodavatele GFG Alliance, kteří buď krachují, nebo jsou na pokraji úpadku.“

Evropská komise by podle odborářů měla do situace ve skupině Liberty zasáhnout už jen proto, že to byla právě ona, která převzetí jednotlivých závodů Sanjeevem Guptou před časem schvalovala. A schválila je i přes veřejné obavy odborů, které se nyní naplňují.