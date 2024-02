Volný pád za sto procent platu. Návrat zaměstnanců Liberty se opět odkládá

Doma jsou zaměstnanci od 22. loňského prosince a jejich nástup se každý týden posouvá, protože většina provozů v huti stojí. Huť se dosud nedohodla s firmou Tameh Czech na dodávkách energií. Odbory dostaly příslib, že lidé dostanou výplaty.

„Aktuálně situace vypadá stejně, jako byla v minulém týdnu. Teď se připravuje ještě středojemná válcovna, kde by se měly válcovat nějaké tyče. Jinak je situace prodloužená o týden. Z korporátu máme přislíbeno, že budeme mít finance na proplacení výplat,“ uvedl šéf odborů Liberty Petr Slanina.

Liberty Ostrava, která vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl, už delší dobu čelí poklesu poptávky a má problémy platit závazky.

Většina jejích zaměstnanců, stejně jako zaměstnanci jejího dodavatele energií Tameh Czech, dohromady okolo šesti tisíc lidí, je doma. Huť je bez energií, protože Tameh jejich dodávky zastavil.

Do práce v huti chodí celou dobu jen lidé, kteří pracují na nezbytné údržbě. Celkem jde asi o čtxři stovky zaměstnanců. Před časem se k nim přidalo zhruba dvě stě pracovníků z provozů výroby pásů a důlních výztuží, které se podařilo napojit na dodávky tepla od společnosti Veolia Energie. Dalších zhruba čtyři sta lidí jsou podle Slaniny pracovníci administrativy, kteří ale pracují z domova.

Slanina uvedl, že do středojemné válcovny by mohlo nastoupit asi tři sta lidí. Očekává, že by se tak mohlo stát přibližně do dvou týdnů. „Tato válcovna se napojila na Veolii, takže taky bude vyhřívaná, je přepojená na zemní plyn, takže pece lze provozovat,“ uvedl Slanina. Podle něj se navíc musí počkat i na dovoz materiálu, z něhož se bude válcovat.

Slanina připomněl, že pokud by se huti podařilo dohodnout se společností Tameh Czech, mohly by pominout překážky na straně zaměstnavatele a lidé by se mohli vrátit do práce. Obnovení výroby by ale i po domluvě s Tamehem trvalo podle Slaniny minimálně dva, spíše tři týdny. Nicméně odbory nemají žádné signály o tom, že by se situace v podniku mohla výrazně změnit.

Jednání probíhají. Stále probíhají

„Nevidím žádné praktické věci, které by směřovaly k tomu, že se blížíme k dohodě s Tamehem. Jsme každý týden ubezpečováni, že jednání probíhají, dnes zaznělo, že probíhají v nějaké větší míře, ale nakolik je to fakt, že to někam spěje, nedokážu z těchto prohlášení vydedukovat,“ řekl Slanina.

Liberty a Tameh jsou úzce provázané ekonomicky i technologicky. Tameh je někdejší závod Energetika, který byl postaven jako součást tehdejší Nové huti, nynější Liberty. Tameh huti dodává elektřinu, různé plyny a páry. Liberty zase dodává Tamehu palivo v podobě vysokopecních a koksárenských plynů, bez nichž se provoz energetické společnosti neobejde.

Když huť vlastnila skupina ArcelorMittal, byla Energetika vyčleněna do samostatné firmy. V roce 2019 se majitelem huti stala Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty, Tameh zůstal majetkem společného podniku skupiny ArcelorMittal a polského holdingu Tauron. Liberty a Tameh se přou o ceny a placení prakticky hned od prodeje huti skupině Liberty.