Za pervitin z rumunských léků soudí šest lidí, oni však propojení popírají

Skupina pěti mužů a jedné dívky ve věku od 25 do 46 let měla podle státního zástupce provádět trestnou činnost nejméně od května roku 2019 do 17. června loňského roku, kdy byla zadržena.

Šéfem údajně byl 39letý Lukáš Janecký z Paskova, který si podle spisu pronajal domek ve Frýdku-Místku v části Nové Dvory, který vybavil linkou na výrobu, nakoupil chemikálie a zajistil si také dodávku léků s nutným pseudoefedrinem.

„Jezdili do Rumunska, kde přes lékárnici jedné z tamních sítí lékáren dováželi léky s obsahem pseudoefedrinu,“ uvedl státní zástupce David Bartoš.

Lékárnice léky rozpustila ve vodě a výslednou směs převáželi v uzavřených kbelících.

Pervitin pak občas darovali, nejčastěji však prodávali za šest set až tisíc korun za gram. Nejčastěji drogu prodávali v Ostravě, v Novém Jičíně a ve Frýdku-Místku, odběratele měli i v Hlučíně a ve Zlínském kraji, a to ve Vsetíně, ve Valašském Meziříčí a v Horní Bečvě.

Celkem si podle obžaloby přišli na více než pět milionů korun.

Někteří z obžalovaných žádali o dohodu o vině a trestu, případně to podmiňovali tím, aby nebyli souzeni jako organizovaná skupina působící ve více státech, kde je trestní sazba deset až osmnáct let vězení.

Obžalovaná si chce dokončit maturitu

Jediná žena ze skupiny svého počínání litovala. „Výroby pervitinu jsem se však nezúčastnila, nic neprodávala. Chci si svůj život dát zase do pořádku, jsem v kontaktu se střední školou, abych dokončila maturitu,“ řekla dívka soudu.

Státní zástupce uvedl, že s dohodami by souhlasil, přičemž u dívky je ochoten jít pod spodní trestní hranici a u dvou obžalovaných na spodní hranici. Odmítl však, že by nešlo o mezinárodní organizovanou skupinu.

Údajný šéf skupiny Janecký zdůraznil, že rozhodně neměl spolupracovníky.



„Všechno jsem vymyslel sám, byl to jen a jen můj byznys. Vše jsem nakoupil, zařídil, naučil se výrobu, zajišťoval dodávky z Rumunska, kde je prodej těchto léků legální, a také se staral o distribuci,“ vypověděl na soudu pod podmínkou, že bude odpovídat jen na dotazy obhájců, nikoliv soudu nebo státního zástupce.

„Rodinný dům a auta s drogami nesouvisí“

Pokud některý z odběratelů drogu dále prodal, tak za to Janecký nemohl. „Obžalovaní se navzájem vůbec neznali, takže nemohlo jít o organizovanou skupinu,“ konstatoval s tím, že přísnější trestní kvalifikace je podle jeho mínění jen účelová, aby nemohli být vyšetřovaní na svobodě.



Nesouhlasil ani s uvedeným ziskem. „Nevím, kde to vyšetřovatelé vzali, do toho zahrnuli i neprodanou drogu a dlužné částky.“ Upozornil také, že rodinný dům, jeho vybavení a automobily audi a Volkswagen Transporter nehradil z trestné činnosti.

„Vše pořizoval můj otec ještě mnohem dříve, než jsem se rozhodl vyrábět a prodávat drogy, lze si to ověřit na katastru nebo ve smlouvách,“ dodal obžalovaný Janecký.

Termín rozsudku zatím není znám, vypovídat mají další obžalovaní a svědci, k dispozici jsou i znalecké posudky.