Taxikáře zprostili viny z pašování kokainu, za pervitin trest dostal

Klečkovi za prodej pervitinu hrozil rok až pět let vězení, v případě pašování kokainu pak deset až osmnáct let.

Soud 41letého ostravského taxikáře odsoudil jen za to, co prováděl v Česku. Uznal ho vinným, že prodával pervitin v Opavě i v Ostravě. Dvě dávky našli policisté i u něj v bytě.

Klečka se hájil, že si sáčky někdo zapomněl v taxíku a on chtěl vše vrátit. O muži, který od něj podle obžaloby pervitin kupoval, tvrdil, že je to jeho opavský známý a společně popíjeli kávu.

Soud mu však neuvěřil. Jak uvedl soudce Ondřej Běčák, například odposlechy hovorů na mobilních telefonech jsou dost průkazné.

„Opavský známý zoufale psal, že mu káva opravdu došla a opravdu ji nutně potřebuje,“ řekl soudce s tím, že se zcela jednoznačně jedná o distribuci drog.

Naopak u obžaloby z pašování kokainu z Kolumbie a Kostariky soud neshledal pro uznání viny dostatek důkazů.

„Přímé scházely a i řetězec nepřímých důkazů má tak zásadní mezery, že soud má pochybnosti, což musí být využito ve prospěch obžalovaného,“ uvedl soudce.

Prostitutka převážela kokain v batohu

Šlo o případ z roku 2016, kdy na londýnském letišti zadrželi s více než třemi kilogramy kokainu v batohu ženu, která v Ostravě dělala prostitutku. Pro pomoc volala právě Klečkovi a uváděla ho jako organizátora celého obchodu. Policie také zjistila, že už dříve spolu byli v Kostarice a i odtud žena údajně převážela drogový kontraband, jen ve svých útrobách.

Zadržená žena dostala ve Velké Británii pět let a deset měsíců vězení, další z kompliců měl jít do vězení na dvanáct let, ale utekl a zdržuje se na neznámém místě.

„O drogách jsem nic nevěděl. Když mi známá volala, že ji zadrželi a chce po mně tři sta tisíc korun, tak to byl šok. Pak jsem její číslo už blokoval,“ obhajoval se u soudu Klečka.

Spolupráce s Velkou Británií byla komplikovaná, zmínil žalobce

Soudce vyjádřil podezření, že žena sloužila jen jako takzvaná volavka.

„Když máte uvedenou trasu Praha - Bogota - Cali - Londýn a v batohu převážíte přes tři kilogramy kokainu, tak je dost naivní si myslet, že se podaří projít přes kontroly,“ konstatoval.

Ke Klečkovi poznamenal, že si lze představit, jak se vše seběhlo a že to možná je i pravda. „Jenže jednoznačný závěr nelze určit. Nelze prokázat, že by tento čin spáchal obžalovaný,“ zopakoval.

Klečka si po poradě s obhájcem ponechal lhůtu na případné odvolání, totéž učinil i státní zástupce.

„Jak jste si všimli, vědět někdy nestačí,“ poznamenal žalobce směrem k médiím a postěžoval si na spolupráci s Velkou Británií. „Byla velmi komplikovaná, někdy až nemožná,“ zmínil.