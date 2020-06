Recidivista dostal 14 let za pervitin, droga směřovala na východ Slovenska

13:43 , aktualizováno 13:43

Krajský soud v Ostravě rozhodl v případu pětičlenné skupiny, která podle obžaloby vařila na Karvinsku pervitin, a to ve velkém množství. Drogu pak obžalovaní podle spisu distribuovali zejména na východní Slovensko, údajně se dostala i do tamních romských osad. Pavel Rohal označovaný žalobcem za vůdce gangu dostal 14 let vězení.