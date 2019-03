Polští drogoví dealeři podle spisu jezdili pro zboží k ostravskému vymahači

Podle obžaloby hlavní dodavatel drog, 35letý Jan Vytlačil z Ostravy, získával pervitin a marihuanu od zatím nezjištěných výrobců. Jeho trestnou činnost se podařilo zmapovat od října roku 2013 až do 1. dubna 2015, kdy ho zadržela polská policie, přičemž u něj našla drogy.

Zakázané látky prý prodával hlavně na Novojičínsku, kde tehdy bydlel v domě své přítelkyně a zboží tam skladoval. Ostatně i žena figuruje mezi obžalovanými.

Vytlačil: Obchodoval jsem jen s marihuanou

„Drogy prodával ale i na Opavsku, v Ostravě, v Třinci a na dalších místech Frýdecko-Místecka,“ uvedla státní zástupkyně Brigita Bilíková.

Celkem mělo jít o kilogramy zakázaných látek. Oblíbený prý byl i u polských drogových dealerů, kteří neváhali pro nelegální zboží přijet i přes hranice.

Členům skupiny hrozí vězení od tří do osmnácti let. Nejvyšší sazba se týká právě Vytlačila. Podle trestního zákoníku mu přitěžuje to, že obchodování s drogou mělo velkou společenskou nebezpečnost, dělo se tak v rámci organizované skupiny a navíc to byla trestná činnost v mezinárodním měřítku.

Vytlačil před soudem vypovídat nechtěl. Připustil jen obchodování s marihuanou. Zdůraznil však, že v žádném případě v Polsku kvůli drogám nebyl a to, že zboží putuje za hranice, se prý dozvěděl až z vyšetřovacího spisu.

Odmítl také, že by obchodoval s extází nebo pervitinem. Ve všem dalším odkázal na předchozí výslechy.

Hlavní obžalovaný vlastní čtyři byty v Ostravě

V nich například zmínil, že obchodování s marihuanou mu bohatství rozhodně nevyneslo. „Celý zisk jsem opět vložil do nákupu marihuany, kterou mi pak policisté zabavili,“ poukázal Vytlačil.

Navíc podle jeho slov má větší zisky z legálního podnikání, zvláště pak z poskytování finančních půjček a vymáhání pohledávek. Vytlačil vlastní v Ostravě čtyři byty, které pronajímá, patří mu i většina rodinného domku ve Studénce na Novojičínsku.

Soud zatím potrvá do čtvrtku, vypovídat ještě budou svědci i znalci. Termín vyhlášení rozsudku není znám.