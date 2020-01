Bývalý zaměstnanec chtěl špehovat firemní zakázky, dostal podmínku

Případ z oblasti kyberšpionáže se odehrál v prostředí firem prodávajících zejména průmyslová ložiska.

Jednačtyřicetiletý muž nejdříve pracoval jako obchodní ředitel u společnosti na Frýdecko-Místecku, načež odešel do konkurenční firmy ve stejném regionu. Zároveň chtěl, aby mu zůstal přehled o zákaznicích a zakázkách předchozí firmy, a on tak získal konkurenční výhodu.

„Domluvil se s kolegou, který v předchozí firmě dříve pracoval jako skladník a ten kontaktoval bývalého kolegu. Tomu nabídli dvacet tisíc korun, když do počítače, kde je i centrální emailová schránka, instaluje speciální program na odhalení přístupových hesel,“ uvedl státní zástupce Jaroslav Jurka. Stejnou částku by muž dostával každý měsíc, kdy by zařízení zůstalo v provozu.

Obžalovaný prý měl strach o vyplacení slíbených financí

Kontaktovaný muž naoko souhlasil, ve skutečnosti však vše oznámil nadřízeným a ti policii. Když dostal první odměnu za prázdný datový nosič, policie jeho bývalé kolegy zadržela.

Obžalovaný muž přiznal pořízení a nabízení speciálního sledovacího programu. Tvrdil však, že se dozvěděl o špatných ekonomických výsledcích předchozího zaměstnavatele a dostal strach, že mu nevyplatí to, co dříve slíbil. Jen proto prý chtěl mít přehled. Soud tomu ovšem neuvěřil a dal mu roční podmínku.

Iniciátor dostal dvouletou podmínku, navíc rok a půl nesmí pracovat v oboru prodeje průmyslových ložisek a podobného zařízení.

Firma nemusela přežít, říká právní zástupkyně

Hlavní obžalovaný se hned v jednací síni odvolal, komplic i státní zástupce si ponechali lhůtu pro případné odvolání. Rozsudek tak není pravomocný.

„Naštěstí náš zaměstnanec byl loajální a nezákonnou nabídku oznámil. Jinak to pro nás mohlo mít existenční následky a firma nemusela přežít,“ poznamenala právní zástupkyně málem napadené společnosti Markéta Rájecká.

Podle státního zástupce se takové případy občas v soudních síních objevují, jejich četnost však není příliš veliká. „Otázkou však zůstává, kolik z nich se podaří odhalit, případně kolik z nich je poté oznámeno policii,“ poznamenal.