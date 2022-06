Nadšenci vrátili život do kostela svatých Janů, pomohla i veřejná sbírka

Před dvěma lety si jej všimla skupinka místních nadšenců, která se rozhodla památku ve Smetanových sadech v centru města zachránit.

„Biskupství už pro tento kostel nemělo využití, proto byl posledních zhruba deset let zavřený. Takže když mi před časem volal památkář Dalibor Halátek, jestli se do kostela nechci podívat, neváhal jsem. A začali jsme přemýšlet, co dále,“ uvedl Václav Müller, jeden z členů spolku Kostel svatých Janů.

Prvním krokem byla předloni na podzim oprava brány, kterou se vchází do zahrady kostela. „Zatékalo sem ze střechy, čímž se narušila statika a hrozilo, že se brána zřítí. Je to jedna z mála autentických gotických památek ve městě,“ sdělil další člen spolku, památkář Dalibor Halátek.

Na opravu brány uspořádal spolek veřejnou sbírku. „Potřebovali jsme sto tisíc korun. Nevěděli jsme, jestli budeme úspěšní, nakonec se vybralo asi 240 tisíc. To bylo úplně super,“ poznamenal Müller, podle nějž zbytek peněz využívá spolek pro další nutné opravy.

Do památky zatékalo a kvůli problémům se statikou má popraskané zdi. „Museli jsme udělat geologický průzkum, abychom zjistili, jestli není problém už v základech stavby. Naštěstí se ukázalo, že ne,“ řekl Halátek.

Letos jsou na řadě první velké opravy, a to rezivějící věžičky kostela a střechy nad sakristií.

Výtěžky z akcí se vracejí do kostela

„Podařilo se nám získat dotace od ministerstva a kraje, část peněz pak máme ze sbírky, kam lidé i nadále posílají peníze,“ poznamenal památkář s tím, že další na řadě bude zajištění statiky objektu.

Kostel se mezitím stal majetkem spolku, když mu jej loni 17. listopadu biskupství slavnostně předalo, a začal žít i různými akcemi pro veřejnost.

„Děláme tady koncerty, výstavy, přednášky a také bohoslužby,“dodal Müller, jenž je jinak šéfem festivalu Hradecký slunovrat. „Výtěžky ze všech akcí, které se tu konají, jdou zpátky na kostel.“