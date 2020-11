Proměny v čase. Opavou se v současnosti lze projít i virtuálně

Unikátní procházku slezskou metropolí i pohled do minulosti od listopadu umožňuje speciální aplikace turistického informačního centra. Opavu díky ní zájemci mohou obdivovat prostřednictvím počítače i mobilu.

Srovnávací aplikace je přenese i o více než sto let zpátky. Obsahuje pohledy na starou zástavbu města a to, jak jej poznamenal konec druhé světové války či jak vypadalo po ní. „Předlohou pro vznik současných snímků byly staré pohlednice a fotografie, podle kterých se posléze ladily úhly pohledu, aby byl zážitek co nejautentičtější,“ vysvětlila vedoucí turistického informačního centra Eva Sůrová.

Lidé totiž jednoduchým posunutím jezdce uprostřed každého snímku doleva nebo doprava překryjí dobový snímek aktuální podobou téhož místa a naopak. Zjistí tak, jak se opavské ulice proměnily i kudy kdysi vedly tramvajové koleje. K vidění je více než třicet fotografií z různých částí Opavy.

Například Ostrožná ulice v době první republiky, předválečné Horní náměstí, pohled na Masarykovu třídu z přelomu 19. a 20. století, nádražní budova Opava východ v době, kdy u ní stávaly tramvaje, či předválečný ruch na Dolním náměstí.



Minulost a současnost východního nádraží na Jánské ulici.

Speciální série snímků se pak věnuje zkáze Opavy při bojích na konci druhé světové války. Opava byla jedním z nejzničenějších měst v zemi, Němci ji vyhlásili vojenskou pevností a houževnatě se bránili. Při osvobozovacích bojích tak padlo na devět set domů a dalších tisíc bylo poškozeno.



Snímky ukazují trosky na místě dnešní Slezanky, poničené Dolní náměstí či ruiny domů v Kateřinkách. K vidění jsou ale i srovnávací snímky s podobou města v poválečné době, třeba budovou Slezského divadla na konci 50. let, kdy byla jeho fasáda upravená v duchu socialistického realismu. „V příštím roce plánujeme vydat i knihu věnovanou srovnávacím fotografiím,“ dodala Sůrová.

Druhou novinkou je virtuální prohlídka, jež zájemce provede centrem města i jeho dalšími částmi. Lidé nahlédnou například do jedinečných prostor odsvěceného kostela sv. Václava či kaple Božského srdce Páně v klášteře Kongregace dcer božské lásky Marianum, do prostor Knihovny Petra Bezruče či vybraných opavských svatostánků.

Záběry doplňují informační boxy a interaktivní mapa. „Díky této virtuální prohlídce můžeme naše město ukázat i lidem, kteří se sem teprve chystají,“ dodala Sůrová.

Celkové výdaje na projekt virtuální prohlídky města a srovnávací aplikace činily 150 tisíc korun. „Částkou 120 tisíc nás podpořil Moravskoslezský kraj, zbytek uhradilo město ze svého rozpočtu,“ upřesnila Anna Sotolářová z tiskového oddělení opavského magistrátu. Obě vizualizace jsou volně k dispozici na webových stránkách turistického informačního centra v Opavě.