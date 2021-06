Žhář z kostela v Gutech náhle zemřel. Je to bolest, cítil vinu, říká farář

Žháři dostali za zničení kostelíku Božího Těla ze 16. století nepodmíněné tresty - osmnáctiletý muž, který akci vymyslel, devět let. Údajně se tak chtěl pomstít Bohu za svou těžkou nemoc, podle některých zdrojů nadto tímto činem oslavil plnoletost.

V době činu rovněž osmnáctiletý mladík, který všechny na místo přivezl, dostal osm let vězení. A ten, kdo vylil na stěnu svatostánku čtyři lahve benzinu a pak ho zapálil, odešel od soudu s trestem tři a půl roku. Pomohlo mu, že v době skutku byl mladistvý, byť mu do osmnácti let scházel jeden den.

Po propuštění se vrátil na střední školu, také měl splácet škodu ve výši několik milionů korun.



Jenže údajně v den maturity náhle zemřel. Hned se objevily spekulace, jestli nešlo o sebevraždu z pocitu viny, případně to dokonce nebyla něčí msta. Policie na dotaz, zda v poslední době vyšetřovala podezřelé úmrtí 21letého muže z Frýdku-Místku uvedla, že se tímto zabývali.

„Cizí zavinění však nebylo prokázáno, podle našich zjištění šlo o srdeční selhání,“ uvedla policejní mluvčí Karolina Bělunková s tím, že údajnou souvislost s maturitou či jiné konkrétní poznatky nelze uvést. Podle informací iDNES.cz mladý muž zemřel doma.

Kazimierz Płachta, duchovní farnosti, do které gutský kostelík patří, říkal už po vyhoření kostelíku, že mladým žhářům odpustil, jen se modlí, aby pochopili, co způsobili.

O obnovený svatostánek je velký zájem

O nečekaném skonu jednoho z viníků se dozvěděl v úterý. „Cítím jen bolest, velkou bolest. Právě s tímto hochem jsem si psal nejvíce, omlouval se a moc litoval toho, co udělal. Dokonce jsme si domlouvali osobní setkání,“ řekl farář.

Už také za zemřelého mladého muže odsloužil mši a modlil se za spásu jeho duše. „Moc mě mrzí, co se stalo. Chlapec dokonce chtěl přispět do sbírky na obnovu kostela, to jsem mu říkal, ať tak nečiní a myslí hlavně na duchovní očistu. Těžko se s jeho odchodem smiřuji. Bohužel takový je život,“ povzdychl si s tím, že co se týče dalších dvou viníků, tak s jedním si napsal jeden dopis, s druhým pak v kontaktu nebyl vůbec.

Kostelík byl předminulý víkend opět otevřen, obnova se zcela novým zařízením a moderním protipožárním systémem přišla na zhruba 33 milionů korun (podrobněji zde), spoluviníci měli uhradit celkem přibližně 19 milionů korun. „O kostel je obrovský zájem, každý den lidé přicházejí a zajímají se. Škoda, že jsem se s hochem už nestihl setkat,“ zakončil kněz Kazimierz Płachta.

Gutský kostelík byl obnoven a vysvěcen, opět slouží veřejnosti