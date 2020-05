Na Třinecku začala obnova vypáleného kostela. Duchovní žhářům odpustil

V osudnou noc z 1. na 2. srpna 2017 dřevěnou památku zapálila skupina tří výrostků.

Generální vikář a pomocný biskup ostravsko-opavské diecéze Martin David na dotaz MF DNES řekl, že pachatelům už dávno odpustil. „Nemá smysl v sobě nosit nějaké neodpuštění. Ano, stala se obrovská škoda, když zmizel kostel, který tady stál přes čtyři století, ale postavíme nový a budeme se v něm opět scházet. Stavět kostel s nenávistí, zlobou nebo neodpuštěním by nebylo v pořádku,“ vysvětlil.

Podobně se vyjádřila i primátorka Třince Věra Palkovská.

Generální vikář staveniště posvětil a poté s primátorkou a gutským farářem Kaziemierzem Płachtou poklepali na pískovcové kameny, které budou tvořit základové zdivo.

Samotná stavba kostelíka přijde na zhruba dvacet milionů korun, dalších sedm milionů bude stát interiér.

Příprava stavby nabrala výrazné zpoždění, původně se mělo začít už v roce 2018. Jenže nejprve biskupství dlouho dojednávalo podrobnosti nového svatostánku s památkáři, posléze se dostalo do sporu s hasiči o to, kam půjde signál z čidel v případě dalšího ohrožení.

Hasiči žádali napojení na své zařízení, kdežto diecéze chystala levnější variantu se soukromou společností. Nakonec se do věci finančně vložil krajský úřad s třineckým magistrátem.

Nejprve zoufalství, pak naděje

„Díky tomu se před pár dny podařilo získat stavební povolení,“ konstatovala primátorka Palkovská.

Vzpomínala, jak po půlnoci volal šéf třineckých hasičů, že gutský kostelík je v plamenech. „Nejprve to byly slzy zoufalství a bezmoci, ale hned poté touha něco udělat pro to, aby kostelík opět stál,“ líčila.

Právě Třinec po žhářském útoku založil sbírku na nové vybavení obnoveného kostelíka, do které přispěly stovky lidí z celé republiky. „Nyní je na účtu téměř 3,8 milionu korun, což je úžasné,“ řekla primátorka. Dodala, že mezi dárci jsou i vězni z jedné české věznice.

Kostelík označila za takzvané rodinné stříbro regionu. „Žije tady hodně věřících, pro které byl velmi důležitý. Třinec příští rok oslaví devadesát let od povýšení na město, ale kostelík tady stál od roku 1563. Jinou takovou památku nemáme.“

Firma z Hošťálkové na Vsetínsku už má hotovou hrubou stavbu z kmenů beskydských stromů. Čekala jen na stavební povolení. Nyní tesaři konstrukci rozeberou a postaví znovu v Gutech.

Farář Płachta přiznal, že původní plán vysvěcení obnoveného svatostánku letos 25. října se rozhodně nestihne. „Dalším termínem je 23. května příštího roku. I kdyby nebylo vše hotovo, tak kostelíček už určitě vysvětíme,“ poznamenal.

Tresty od 3,5 roku až po 9 let vězení

Řekl, že současné zahájení stavby kostela nepovažuje za symbolické světlo. „To ještě ne. Po hluboké noci nyní máme svítání a buďme šťastní, že jsme jeho účastníky,“ vysvětlil obrazně.

Krajský soud Ostrava poslal všechny pachatele za likvidaci cenné památky a obecné ohrožení do vězení.

Iniciátor, který se tak údajně chtěl pomstít Bohu za svou těžkou nemoc, dostal devět let. Mladík, který benzin z naplněných PET lahví vylil na kostel a pak zapálil, by si měl odpykat tři a půl roku. Do osmnáctin mu totiž při činu scházel den, souzen byl tedy jako mladistvý, čemuž odpovídal i nižší trest.

A konečně s osmi roky vězení se nakonec musel smířit tehdy osmnáctiletý mladík, který všechny na místo přivezl a po činu se přihlásil na policii.