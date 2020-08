Tesaři dokončili hrubou stavbu repliky shořelého dřevěného kostela v Gutech

„Zvonová stolice je součástí věže kostela a ponese zvony,“ upřesnil Milan Chudej ze stavebního odboru Ostravsko-opavské diecéze.



Práce na replice vzácné památky tím ale nekončí, budou pokračovat instalací oken a dveří a poté se přesunou do interiéru kostela. Hotov by měl být do května příštího roku, první bohoslužba by se tam měla konat 23. května.

„Na tento termín je naplánované i vysvěcení kostela,“ řekl Chudej.

Hrubá stavba kostela vyjde na 20 milionů korun. Dalších šest až sedm milionů bude stát vybavení a technické zajištění. Replika bude mít mimo jiné o jeden zvon více než originál kostelíku.

„Stará věž byla opravovaná, dodatečně zesilovaná, tolik zvonů by neunesla. Nová věž na tom bude staticky mnohem lépe,“ vysvětlil gutský farář Kazimierz Płachta.



Stavba repliky svatostánku začala v květnu a biskup ostravsko-opavské diecéze Martin David, který tehdy staveniště vysvětil a s primátorkou Třince Věrou Palkovskou a gutským farářem Kaziemierzem Płachtou poklepali na pískovcové kameny základového zdiva, tehdy uvedl, že pachatelům požáru dávno odpustil.

„Nemá smysl v sobě nosit nějaké neodpuštění. Ano, stala se obrovská škoda, když zmizel kostel, který tady stál přes čtyři století, ale postavíme nový a budeme se v něm opět scházet. Stavět kostel s nenávistí, zlobou nebo neodpuštěním by nebylo v pořádku,“ řekl tehdy.

Přípravy stavby protáhlo jednání s památkáři i hasiči

Stavba měla výrazné zpoždění, původně se mělo začít už v roce 2018. Jenže nejprve biskupství dlouho dojednávalo podrobnosti nového svatostánku s památkáři, později se dostalo i do sporu s hasiči o protipožární zajištění.

Kostel ze 16. století shořel v noci na 2. srpna 2017. Oheň způsobil škodu kolem 20 milionů korun. Krajský soud v Ostravě poslal za zapálení kostela tři mladíky z Ostravska a Frýdecko-Místecka na 3,5 roku, osm a devět let do vězení.

Nejvyšší trest dostal mladík, který akci vymyslel. Nejnižší trest soud uložil chlapci, který budovu zapálil, v době činu ale nebyl plnoletý. Osmiletý trest dostal řidič, který je na místo přivezl.