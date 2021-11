Ostravský hudební klub Marley končí. Kultura kvůli covidu opět skomírá

Lidé vracejí zakoupené vstupenky, zájem o akce klesá. Tomáš Veselý, majitel klubu působícího v areálu výstaviště Černá louka, říká, že restrikce jsou likvidační.

„Dlouho jsme doufali, že to nějak vydržíme. Dělali jsme si ale statistiky a naši návštěvníci se spoléhali hlavně na testy. Mladí, kteří k nám chodí, zatím očkování příliš neřeší,“ řekl Tomáš Veselý z klubu Marley.

„Od března minulého roku bylo pro nás velmi náročné udržet existenci. Mysleli jsme si, že teď už se to vrátí do starých kolejí. Jenže s novými omezeními je zase vše jinak, a když si představím, že bychom tím znovu museli projít, tak mi to za to opravdu nestojí,“ vysvětlil majitel končícího klubu.

Připomněl, že na scéně byli skoro šestnáct let a na začátku roku 2020 byli na vrcholu.

Pracovníci klubu věděli, že je kvůli přestavbě budovy a okolí čekají změny, ale očekávali je během nynějších čtyř let, kdy mohli se zástupci ostravského výstaviště vyjednávat o jiných prostorách.

Ostravský hudební klub Marley.

Hodně nenaočkovaných diváků registrovali i v ostravském retro kině. „Doteď jsme měli kino plné, ale po oznámení nových opatření lidé vracejí lístky na akci, kterou pořádáme příští týden. Zvažujeme, jestli ji nepřesuneme na jiný termín,“ oznámil výkonný ředitel kina Retrostar Jiří Adamec.

Klesající zájem o filmy registruje ostravské Minikino. Poměr naočkovaných a nenaočkovaných odhadují přibližně na 60:40.

„Říjen i první polovina listopadu byly divácky relativně úspěšné, i když s návštěvností v době předcovidové se to porovnat nedá,“ informoval šéfdramaturg Minikina Dušan Rapoš. „Teď zájem klesá. Plno jsme měli jen u některých titulů, jako byla bondovka Není čas zemřít, Duna, Zátopek a Prvok, Šampón, Tečka a Karel. Jinak jsme měli obsazenost asi čtyřicet až padesát procent. S novými opatřeními nám návštěvnost určitě klesne.“

Vstupenky se vracejí i v divadlech

Převážně naočkované publikum mají v Národním divadle moravskoslezském. Vstupenky však lidé vracejí i tam.

„Odhadem k nám chodí až devadesát procent dospělých diváků s potvrzením o očkování,“ řekla mluvčí Národního divadla moravskoslezského Šárka Swiderová.

„Majitelům vstupenek, kteří se nemohou prokázat dle nových předpisů, nabídneme za vstupenky vouchery s platností do prosince 2022. Každopádně divákům děkujeme za trpělivost, kterou mají s kontrolami,“ poznamenala mluvčí.

Dodala, že každý nárůst počtu pozitivních případů a každé nové opatření znamená pokles zájmu o divadlo.

„U nás se prokazuje očkováním skoro sedmdesát procent návštěvníků,“ uvedl manažer ostravského bookingu klubu Barrák Marcel Palovčík. „Lidé ale ani tak nechodí jako dřív. Jsme asi na čtyřiceti procentech obvyklé návštěvnosti. Lidé mají strach. I předprodeje úplně stojí.“

Organizátoři kulturních akcí jsou kvůli zpřísňujícím se opatřením v nejistotě.

„Akce musím dál plánovat i za cenu zrušení a zahození práce s hledáním vystupujících. Sezona klubů je zhruba od října do února, ta byla loni celá zrušená. My jsme měli vstřícného pronajímatele, který po nás nechtěl nic platit, ale nevím, co by se stalo, pokud bychom zase museli akce rušit,“ vyjádřil své obavy majitel Hudebního bazaru Ostrava Jiří Zahuta.

„Program editujeme měsíc dopředu a je to loterie. Nevíme, jak se bude situace dál vyvíjet,“ podotkl Dušan Rapoš z Minikina.



„Navíc distributoři kvůli neustále se měnícím nařízením premiéry atraktivních filmů často posouvají na později, dokonce na neurčito, a tak někdy i v noci voláme grafickým designerům a do tiskáren kvůli změně programu, abychom divákům zbytečně neslibovali filmy, které nebudeme moci hrát.“