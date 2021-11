Nejistá hudební sezona, lidé kvůli restrikcím přestali chodit na koncerty

Za normálních okolností je zvyklý pořádat ve Zlíně koncerty zahraničních metalových a rockových kapel, kvůli koronavirové pandemii má ale šéf agentury Pragokoncert Jiří Daron podmínky hodně ztížené.

Pro fanoušky tak připravil aspoň vystoupení domácích skupin: v klubu Masters of Rock Café dnes večer zahraje Doga a v sobotu se tady představí Citron.

„Citron vyrazil na podzimní turné, už jsem je naživo viděl a fandové se mají na co těšit. Jejich koncert nabídne i speciální akustickou pasáž s violoncellovým duem,“ popsal Daron. „Celé turné je také vzpomínkou na letos zesnulého kapelníka Radima Pařízka,“ dodal.

Možností, kam vyrazit za živou hudbou, zatím mají obyvatelé po celém kraji relativně dost. „Koncerty plánujeme a skupiny zveme stejně jako dřív, kdy žádný koronavirus nebyl. Jinak bychom ani nic dělat nemohli,“ uvedl Petr Tománek z uherskohradišťského klubu Mír.



Přesto je znát, že rostoucí čísla nakažených nikomu na chuti vyrazit za kulturou nepřidávají. „Září a říjen ještě byly docela dobré, byť jsme byli na 70 procentech návštěvnosti. Už tehdy ale nefungovaly předprodeje a museli jsme spoléhat na prodej vstupenek na místě,“ líčí Jakub Sobotka, ředitel rožnovského T klubu – kulturní agentury.

Víc než covidu se návštěvníci bojí omezení

„Teď však lidé přestali chodit na koncerty skoro úplně a v dalších týdnech to o moc lepší nebude,“ odhaduje Sobotka.

„Myslím, že návštěvníci se teď ani tak neobávají covidu, jako restrikcí ze strany policie a hygieny,“ prohodil Tománek.

Nízká čísla hlásí prakticky všechny kluby či domy kultury. „Návštěvnost výrazně klesla. Některé akce se podaří, ale jiné jsou třeba pod polovinou očekávané kapacity,“ konstatoval dramaturg valašskomeziříčského M-Klubu Matěj Bezděk.

„Koncert sice můžete naplánovat, ale nikdo neví, zda opravdu proběhne,“ líčí Michal Žáček, ředitel zlínské Agentury Velryba.

„Omezení je strašně moc. Je to podobné, jako kdyby vám stát pronajal luxusní restauraci v centru Prahy za milion korun měsíčně, pak před ni postavil sklad betonových palet, ale přitom vám řekl: my jsme vám přece nic nezavřeli, zboku budovy máte malý vstup metr krát metr,“ uvedl.

Na velké akce už jen s PCR testem

Vláda dnes schválila návrh, že se od 22. listopadu na hromadných akcích nad tisíc osob budou uznávat pouze PCR testy, antigenní testy mají platit jen pro akce pro méně než tisíc lidí.

„Pro menší akce je dobře, že nebudou jen pro očkované a může na ně zajít každý, kdo si udělá test,“ poznamenal Sobotka.

I kvůli různým nařízením vlády v posledním roce a půl řada zájemců až do poslední chvíle netuší, zda ohlášené koncerty opravdu budou.

„Volají nám lidé a ptají se, zda akci nerušíme. Spousta vystoupení je navíc vyprodaná a přeložená z loňska, takže třeba i omezení kapacity na 50 procent sálu by byl problém. Doufáme, že stát zvolí to nejméně špatné ze špatných řešení,“ poznamenala Viera Žiaková, produkční Agentury September, která v úterý 23. listopadu přiveze do zlínského Kongresového centra slovenskou kapelu The Backwards hrající hity slavných The Beatles.