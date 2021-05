Vážím si odbornosti MeSES, ale diskriminoval kulturu, postěžoval si Zaorálek

„Vážím si odbornosti MeSES, ale s jejich návrhy na rozvolnění opatření v kultuře jsem nesouhlasil (například pouze PCR testy). Pro kulturu by byly diskriminační,“ uvedl v sobotu na svém Twitteru Zaorálek, zároveň dodal, že se stále snaží prosazovat systém, kde by nebyla oblast rozvolnění zvýhodněna oproti druhé.



MeSES především striktně trvá na dodržování šesti balíčků rozvolnění, které dříve zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví. „Pokud by došlo k přeřazení některých segmentů do dřívějších balíčků, motivuje to tlak na další výjimky a celý systém může erodovat,“ varovala skupina dříve, když chtěl Zaorálek kromě venkovních akcí umožnit i vnitřní produkci.

„Moc jsem se s MeSES nedokázal vejít do dveří. Například jejich nabídka pro kulturu, že s antigenními testy mohou být akce pro padesát lidí, byla nesmyslná,“ vysvětlil dále v rozhovoru pro Právo.



Podle Zaorálka je jedním z problémů také rozmanitost názorů jednotlivých členů. „Přiznám se ale, že bych byl rád, kdybych měl pro debatu jednoho partnera. Pro mě jako laika je často frustrující, že máme různé skupiny odborníků, které mají opravdu rozmanité názory. Měli bychom tu mít něco, jako je třeba Institut Roberta Kocha v Německu, který je zavedenou a respektovanou institucí,“ dodal.

Zdůraznil také, že MeSES nenese žádnou odpovědnost. Skupina se podle něj klidně může usnést na tom, že je bezpečnější nepořádat žádné kulturní akce, ale jeho rolí politika je naopak zařídit, aby se kultura opět otevřela a lidé, kteří jsou v tomto sektoru zaměstnaní se mohli vrátit do práce.

Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) byla v úterý rozpuštěna ministrem zdravotnictví Petrem Arenbergerem. Skupina přesto dál funguje, akorát už ne pod ministerstvem zdravotnictví. MeSES si chce hlavně připravit dlouhodobou strategii pro boj s pandemií.

V tuto chvíli platí, že se mohou konat venkovní kulturní akce pro 700 lidí. Počet diváků ovšem nesmí překročit polovinu celkové kapacity míst k sezení a pořadatelé musí respektovat několik podmínek. Návštěvníci musí být otestovaní, mít odstup nejméně 14 dnů od očkování, nebo prodělat nemoci covid-19 v posledních třech měsících.

Vnitřní akce povolené nejsou, ale podle vlády jsou naplánované v další vlně rozvolňování. Pokud to situace dovolí, mohly by se od 24. května pořádat kulturní akce ve vnitřních prostorách pro maximálně 500 lidí.