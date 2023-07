Uzavření Klimkovického tunelu kvůli kouři zavinili cizinci, driftovali s autem

Policisté před šestnáctou hodinou reagovali na dvě skutečnosti. Jednak jim na linku 158 lidé hlásili požár v tunelu, navíc na kouř zareagovaly požární hlásiče, které tunel automaticky uzavřely.

Hasiči i policisté po příjezdu na místo záhy zjistili, že v tunelu nic nehoří a šlo o planý poplach.

„Po vyhodnocení kamerových záznamů policisté zjistili, že kouř z tubusu způsobilo osobní vozidlo, které v tunelu zastavilo a začalo na místě protáčet kola, čímž vznikl nadměrný kouř a dým. Incidentu bylo přítomné ještě jedno vozidlo, kdy jeho osádka driftujícího řidiče ještě povzbuzovala. Poté obě auta z místa odjela,“ popsala incident policejní mluvčí Eva Michalíková.

Auta zamířila ve směru na Olomouc, takže se do akce zapojili i policisté z tohoto regionu. Za několik desítek minut policisté z dálničního oddělení Kocourovec vozy zastavili a se souhlasem státního zástupce zadrželi šest cizinců ve věku 25 až 40 let. Policie jejich národnost neuvedla, podle informací iDNES.cz mělo údajně jít o mladé Švédy.

Kriminalisté z Ostravy začali věc vyšetřovat pro podezření z obecného ohrožení. Řidič uvedl, že při cestě do Francie na motoristickou akci se dostali do kolon před tunelem, protože zrovna kvůli tomu, že v tunelu byla doprava svedena do dvou pruhů v jednom tubusu, tak se nudil a začal driftovat.

„Nyní nad svým jednáním vyjádřil lítost se slovy, že ho nenapadlo, co to vše může způsobit,“ uvedla policejní mluvčí.