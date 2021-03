Omezte těžbu, působí nevratné škody, zlobí se kritici na CHKO Jeseníky

„Správa CHKO Jeseníky rezignovala na svou funkci a stala se úřadem pro vydávání výjimek k ničení chráněné přírody. A když už se prokázalo porušení zákona o ochraně přírody, správa to řeší pouze vydáním napomenutí a zároveň udělí lesníkům výjimku na plošné ničení horských lesů. To je absurdní,“ uvedl Ondřej Bačík, předseda Společnosti přátel Jeseníků.

Odkazuje na výsledek kontrol provedených na podnět ekologů v oblasti chráněné 2. zóny CHKO od zříceniny Koberštejna po rezervaci Rejvíz. Pochybení u těžeb prováděných vlastníkem lesů Arcibiskupskými lesy a statky Olomouc tam konstatovala Správa CHKO Jeseníky. Podezření má po kontrole i Česká inspekce životního prostředí.

Ač lesníkům za holiny větší než jeden hektar hrozila od Správy CHKO dvoumilionová sankce, dostali napomenutí. Nevládní organizace také upozornily, že mezitím lesníci získali novou výjimku k těžbě. Tu teď přezkoumává ministerstvo životního prostředí.

Chráníme les před kůrovcem, brání se CHKO

Správa CHKO Jeseníky připomněla, že ač jde o chráněnou 2. zónu CHKO, jedná se o monokulturní smrkové lesy vzniklé činností člověka, s minimem druhů rostlin a živočichů a vysokou pravděpodobností brzkého rozpadu.



„Pokud by zůstaly bez zásahů, kůrovec by se rychle šířil a došlo by k plošnému odumření horního stromového patra lesů na velké ploše v krátké době. Cesta k obnově vodního režimu a pestřejšímu lesu by pak byla mnohem delší a složitější, ne-li nemožná,“ vysvětlil šéf Správy CHKO Petr Šaj.

Doplnil, že to správa zohlednila při vyhodnocování kontroly, stejně tak jako skutečnost, že lesníci už vytěžené plochy osázeli buky, jedlemi, břízami a javory vysoko nad rámec požadavků. „Na místě zůstalo i mrtvé dřevo k zetlení. To zajistí druhově nepoměrně pestřejší porosty,“ řekl Šaj.



Předmětem kontroly bylo 57 hektarů lesů, což je 0,3 procenta lesa ve 2. zóně CHKO Jeseníky. „Lokálně se kůrovec šíří, ale nejde o masivní přemnožení v cenných částech. S odstupem času už také v místech, kde se zasahovalo před třemi pěti lety, roste druhově bohatý mladý les,“ dodal Šaj.

Zásahy řeší i Česká obchodní inspekce

Česká inspekce životního prostředí zásahy v okolí Koberštejna řeší. „Vlastník lesů může být sankčně postižen, ale až po řádně provedeném řízení o možném přestupku,“ řekla mluvčí Radka Nastoupilová.

Podle Arcibiskupských lesů a statků Olomouc je kritika ekologů účelová. „Při zpracování nahodilé kalamitní těžby ve smrkových uměle založených monokulturách se řídíme platnou legislativou,“ sdělila jejich mluvčí Dagmar Málková.

Nevládní organizace uvádějí, že těžba už postoupila hluboko do nitra hor. Na nejcennější desetině území Jeseníků nechtějí žádné zásahy, na další pětině jen ty citlivé. Těžba podle nich postoupila kromě okolí Koberštejna i do oblasti masivu Medvědího vrchu na Vrbensku.

Tam patří lesy ostravsko-opavskému biskupství. „Kůrovcové dříví zpracováváme. Necháváme skupiny souší na místě, postupujeme podle podmínek Správy CHKO,“ nastínil Libor Konvičný, ředitel Biskupských lesů s tím, že letos bude těžba díky loňskému vlhkému a teď rovněž na sníh bohatému počasí, jež šíření lýkožrouta nesvědčí, zřejmě nižší.