Horští záchranáři v Beskydech i v Jeseníkách budou mít nové služebny

Celkem 117 milionů korun letos investují pracovníci horské služby do rekonstrukce a výstavby služeben v celém Česku. Z toho téměř 21 milionů do Jeseníků a 12 milionů korun do Beskyd.