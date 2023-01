Referendum rozhodne, jestli obec na Karvinsku bude bojovat proti lisovně

„Zastupitelstvo obce se rozhodlo, že chce od občanů vědět, zda výrobní halu pro lisování a sterilizaci zdravotnického materiálu chtějí, nebo ne,“ vysvětlil Roman Nytra, starosta obce se zhruba 2 500 obyvateli.

Radní jsou přesvědčeni, že výrobna zapříčiní zvýšení hlučnosti a hustoty dopravy v obci. Varují také před možnou ekologickou havárií.

O stavbu se snaží havířovská společnost Vinamet, která se zabývá zdravotnictvím a potravinářstvím. Členka jejího vedení Eva Šillerová zmínila, že vyhlášení referenda moc nerozumí. „Vedení obce podniká různé záměry proti nám už čtyři roky. I po referendu budou mít odpovědnost za všechny kroky zastupitelé a radní,“ uvedla.

Šillerová upozornila, že letáky, které obec před referendem rozeslala občanům, jsou podle ní neobjektivní: „Například je tam zaškrtnuta možnost ano, tedy aby obec bojovala proti našemu záměru.“

Poukázala také na to, že výsledky referenda nebudou mít na postup firmy vliv. „Byla by to pro nás obrovská zmařená investice,“ řekla.

Úřad zrušil změnu v možném využití pozemků

Starosta Horních Bludovic k letákům uvedl, že mají jen informativní charakter a nikoho nepřesvědčují. „V obci žije hodně seniorů, kteří nemají přístup k internetu. Jen tam je informace, jak postupovat, pokud se rozhodnou, aby výstavba nebyla,“ reagoval.

Zásadním však bylo rozhodnutí zastupitelstva o změně územního plánu, které na pozemcích nově povoluje jen výstavbu občanské vybavenosti, například domy.

To firma napadla a krajský úřad nyní rozhodl o zrušení změny územního plánu. „Důvodem se staly zjištěné nezákonnosti, a to zejména nedostatečné projednání s veřejností,“ sdělila mluvčí krajského úřadu Miroslava Chlebounová.

„To je pro nás podstatné, pokračujeme v územním řízení,“ podotkla Šillerová z Vinametu. Naopak starosta naznačil možnou soudní při nebo novou změnu územního plánu.