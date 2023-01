Bojujte proti obří hale, vyzývají autoři referenda vedení Opatovic

Obliba místních referend v Pardubickém kraji roste. Ještě před deseti lety se uskutečnilo v průměru jedno hlasování v kraji ročně, v roce 2021 byla tři, loni čtyři a nový rok začíná dalším referendem v Opatovicích.

Současně přibývá případů, kdy referendum přinese jasný výsledek, ale rozhodnutí není obec schopna prosadit. Loni voliči v Čeperce v referendu „rozhodli“, že si na svém katastru nepřejí spalovnu odpadů, nicméně opatovická elektrárna oznámila, že v její přípravě bude dál pokračovat.

S podobným scénářem je třeba počítat i v případě pátečního a sobotního referenda v Opatovicích nad Labem, v němž místní budou hlasovat o tom, zda má vedení obce zabránit stavbě průmyslové haly o výšce 16,5 metru.

Firma Czech Industrial Development ji chce vybudovat na poli mezi velkou okružní křižovatkou a Čeperkou. Lidé ze sdružení Sousedé proti hale uznávají, že výhra v referendu neznamená, že investor odejde.

„Samozřejmě neříkám, že to nepostaví, to všechno je věc dalšího jednání,“ říká člen přípravného výboru referenda David Chládek.

Část lidí novou halu nechce, bojí se zvýšené dopravy, hluku, stejně tak se jim nelíbí, že zabere zemědělskou půdu. Mají navíc i obavy, že to bude jen nevzhledná krabice. Nicméně developer chce stavět tam, kde to územní plán povoluje, a do výkupu pozemků i přípravy už hodně investoval. Případnou škodu vyčíslil na 122 milionů korun.

Pokud se hala nepostaví, obecní pokladna se vyprázdní

V referendu budou voliči odpovídat na otázku, zda požadují, aby obec učinila veškeré možné kroky k tomu, aby zabránila výstavbě haly. Vedení obce ale tvrdí, že neexistuje žádný jednoduchý a bezbolestný způsob, jak stavbě zabránit.

„Kromě vykoupení pozemků nebo změny územního plánu nevidím možnost, jak tuto stavbu zastavit,“ řekl starosta Opatovic nad Labem Pavel Kohout.

Stop pro halu bude podle této interpretace stát obecní pokladnu velké peníze. Buď by je obec zaplatila dobrovolně za pozemky, na nichž se má stavět, anebo nedobrovolně poté, co by investor po případné změně územního plánu obec zažaloval za zmařenou investici.

David Chládek nabízí jiný výklad. V referendu jde podle něj o to, donutit vedení obce, aby hájilo zájmy lidí a nevycházelo vstříc developerovi tak jako dosud.

„Územní plán měnit nechceme. Jsou i jiné způsoby, jak obec může výstavbu ovlivnit. Může si klást podmínky při územním řízení a v případě jejich nesplnění vyjádřit s plánem nesouhlas,“ uvedl Chládek.

Zastupitelstvo Opatovic loni v září odmítlo referendum vyhlásit, udělal to až na návrh aktivistů krajský soud. I když bude referendum platné a odpověď na otázku kladná, není jasné, co a zda vůbec něco vedení obce podnikne.

„V takovém případě si počkám na usnesení zastupitelstva, co mám dělat,“ řekl Kohout.