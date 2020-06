Pro dítě vypadlé z raftu skočili hasiči bez lana, sami v řece riskovali

Pro srovnání; o pár dnů dříve, ve středu 17. června, protékalo Ostravicí ve Frýdku-Místku necelých šest kubíků za sekundu.

„Šlo o vteřiny, vodní proud byl velice silný,“ popsal zásah Vojtěch Nezval, ředitel územního odboru krajského hasičského záchranného sboru ve Frýdku-Místku.

„Po hlášení, že z raftu na rozvodněné řece vypadli lidé, jsme vyjeli na dvě místa. Jedna zasahující jednotka jela na nahlášené místo, druhou jsme pak nasadili níže po proudu,“ řekl Nezval.

Právě tato jednotka nakonec bojovala o život osmileté holčičky, která z raftu, na řece Morávce, ještě před soutokem s Ostravicí, vypadla.

„V každé jednotce máme členy speciálně vyškolené pro zásahy ve vodě. Tak tomu bylo i u tohoto zásahu,“ pokračoval v líčení nedělních událostí velitel. „Hasiči se už ve vozidle oblékali do speciálního zásahového obleku. Na místě samém v okamžiku, kdy se podařilo dívku lokalizovat, už šlo o vteřiny, než ji proud odnese dál.“

Podle některých zdrojů hasiči skočili do vody zcela automaticky, přestože to měli zakázáno. Nezval ale tuto informaci nepotvrdil.

„Bylo to pro ně obrovské riziko. Do vody šli zcela dobrovolně, udělali to, co by udělali pro své dítě,“ komentoval velitel hrdinský čin svých podřízených.

Do vody se oba muži vrhli bez jištění záchranným lanem, to by bylo v silném proudu spíše přítěží. Holčičku se jim podařilo zachytit a vytáhnout z vody, hned poté ji začali spolu se záchranáři oživovat.

Povedlo se obnovit její srdeční činnost, při transportu do nemocnice ale zemřela. Stala se tak jednou ze tří obětí dešťů, které na konci minulého týdne rozvodnily řeky v Moravskoslezském kraji.

Další muž se utopil v říčce Osoblaha na Bruntálsku. Lidé na hladině spatřili i tělo ženy, kterou ještě záchranáři nenašli.