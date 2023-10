Sociální sítě baví „ostravská moderna“, dělníci přimalovali chybějící dlažbu

Podle ohlasů jde o potvrzení ostravské rázovitosti, někteří to označují za ostravský surrealismus nebo modernu. Stačilo, aby na náměstí SNP v ostravské části Zábřeh někdo do čerstvého betonu vyznačil chybějící dlažbu. Vzhledem k tomu, že beton tam nedlouho předtím nalili dělníci provádějící opravu chodníků, byl to nejspíše jejich recesní kousek.

„Ostrava není město, je to životní styl.“ „Aspoň to v dešti nebude klouzat.“ „Abstraktní úprava dlažby. Ostrava fakt nikdy neomrzí.“ To jsou jen tři z nejspíše stovek a možná už tisíců komentářů poté, co se fotografie rozletěla po sociálních sítích, přičemž další a další lidé kuriózní úpravu sdílejí.

Příčina této už takřka věhlasné úpravy má však vysvětlení. A v Ostravě bohužel rovněž nikoliv neobvyklé. „Dlažba na náměstí SNP byla ve větším rozsahu poškozena a dlažební kostky odcizeny. Vzhledem k nebezpečnému stavu chodníku, kdy poškozením vznikly značné nerovnosti a hrozilo riziko úrazu kolemjdoucích občanů, bylo rozhodnuto o okamžitém provizorním srovnání terénu,“ vysvětlila Gabriela Gödelová, mluvčí obvodu Jih, pod který část Zábřeh spadá.

Dodala, že „řádná oprava chodníku bude provedena po nezbytném zakoupení nových dlažebních kostek“, a to na přelomu října a listopadu.

Moderní úprava přidaného betonu a zejména masivní reakce na sociálních sítích vedení obvodu pochopitelně také neunikla. „Doba je složitá, a pokud dočasná úprava chodníku vyvolá úsměv, je to lepší, než aby se brečelo nad vyvrtnutým kotníkem,“ reagovala mluvčí nejlidnatějšího ostravského obvodu čítajícího zhruba osmdesát tisíc lidí.