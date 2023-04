Obec čekala na větrníky deset let, z nájmu i elektřiny získá ročně statisíce

Projekt má stavební povolení po více než deseti letech příprav a podíl z vyrobené elektřiny Dívčí Hrad využije na další rozvoj obce.

„V minulých dnech dostala provozovatelská firma stavební povolení, které nabylo právní moci. Už objednala výrobu obou větrných elektráren, které budou v ose rotoru 125 metrů a i s nejvyšším bodem listu 180 metrů vysoké. Na podzim začnou přípravné práce pro jejich stavbu,“ potvrdil starosta Dívčího Hradu Jan Bezděk.

Stavba začne kopáním v prostoru budoucích patek elektráren a budováním příjezdové komunikace. Se stavbou elektráren budou souviset také celková úprava ploch v jejich okolí a vznik podzemního elektrického napojení do distribuční sítě. Ve druhé polovině příštího roku by mělo být hotovo.

„První smlouvu o spolupráci jsme podepsali v prosinci 2012. Věřím ale, že dnes, kdy stát i další organizace ekologickou výrobu energie podporují, by se doba administrace mohla zkrátit i na polovinu,“ konstatoval starosta.

Chodník i rozhledna

Elektrárny vzniknou u silnice třetí třídy spojující Dívčí Hrad a Hlinku. Nejbližší domy budou od jejich stanoviště zhruba kilometr. Obec poskytla firmě v celém povolovacím procesu součinnost a získá podíl na prodeji vyrobené elektřiny. Jeden z větrníků bude také stát na obecním pozemku.

„Jedním z příjmů tedy bude nájemné z tohoto pozemku. Druhým finanční zisk z objemu vyrobené elektřiny. Předpokládáme, že ročně by mohlo jít o statisíce korun do obecního rozpočtu,“ nastínil Jan Bezděk s tím, že peníze by rád využil na další rozvoj Dívčího Hradu.

Projekty už má – od stavby pěšího chodníku pod zámkem přes zřízení turistického okruhu až po vybudování rozhledny na Dubovci. Věnovat se Dívčí Hrad chce i komunální a komunitní energetice, kde by finance rovněž využil.