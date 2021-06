Jednání o kauze Dědic skončilo, rozsudek padne na začátku října

Ke slovu se dostali obhájci všech osmi obžalovaných v čele s ostravským podnikatelem a lobbistou Martinem Dědicem, zmocněnci čtyř obžalovaných firem (Business Advisor, Pragoimex, Vostav Morava a Martek Medical, přejmenované později holdingem Agel na Perfect Distribution) i pět z obžalovaných, kteří o to projevili zájem.



Státní zástupce Vít Koupil, který mluvil jako první, asi pět hodin popisoval, jak Martin Dědic díky spolupráci s exhejtmanem Miroslavem Novákem a dalšími členy ČSSD ovlivňoval veřejné zakázky ostravského dopravního podniku i městské nemocnice, za což měl na úplatcích získat asi 30 milionů korun.

„Firma Business Advisor, kterou ovládal Martin Dědic, začala náhle růst až s nástupem Miroslava Nováka na pozici náměstka hejtmana. Obžalovaní sice tvrdí, že jí platili za poradenství, ale mám za prokázané, že firma bez zaměstnanců byla jen skořápkou pro zastírání přijímání úplatků,“ řekl Koupil.

Obhájci žádají zproštění viny

Za ovlivňování veřejných zakázek, uplácení a krácení daní navrhl pro Dědice jedenáctiletý pobyt ve vězení a propadnutí majetku. Také pro pět dalších obžalovaných lidí chce nepodmíněné tresty v délce čtyř až šesti let vězení a jen pro dva navrhl podmíněné tresty. Všem chce ale přidat i další postihy. Každý má podle něj uhradit škodu ve výši od pěti set tisíc do deseti milionů korun a nesmí deset let působit ve statutárním orgánu právnické osoby.

Všichni obžalovaní ale od prosince 2016, kdy u Krajského soudu v Ostravě začalo hlavní líčení v kauze Dědic, tvrdí, že žalobce si kauzu vykonstruoval. Do poslední chvíle se tak snažili přesvědčit soudní senát o své nevině. A jejich obhájci navrhli úplné zproštění všech obvinění.

Podle Dědicova advokáta Miloslava Kijase chybí důkazy. I soudce připustil, že přímé důkazy ve spise nejsou. „Uvidíme, jak situaci posoudí soudní senát. Rozsudek i s obsáhlým zdůvodněním přednesu 5. až 6. října,“ sdělil Igor Krajdl.