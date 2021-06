Kauza Dědic je u konce. Závěrečné řeči ale budou trvat několik dní

Dvanáct obžalovaných včetně čtyř firem zastoupených zmocněnci se od roku 2016 setkává u soudu, který posuzuje jejich vinu v kauze šesti údajně uplacených veřejných zakázek ostravského dopravního podniku a městské nemocnice.



Dědic měl podle státního zástupce Víta Koupila zařídit firmám Pragoimex, Vostav Morava a Martek Medical (dnes Perfect Distribution) z holdingu Agel vítězství v soutěžích o veřejné zakázky. Za to od nich měl podle policie získat na úplatcích více než 30 milionů korun, které inkasoval přes firmu Business Advisor.

Martin Dědic však vinu vždy popíral. Také firmy, které mu zaplatily, tvrdí, že šlo o platby za poradenskou činnost. Policisté i státní zástupce to ale vidí jinak. Podle obžaloby šlo o úplatky zakrývané smlouvami o poradenské a konzultační činnosti. A Koupil na obvinění trvá.

Obžalovaní se od počátku snaží přesvědčit soud, že obžaloba je vykonstruovaná. Státní zástupce je přesvědčený, že ji má dostatečně podloženou, a k původní obžalobě za trestný čin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, veřejné soutěži a veřejné dražbě postupně přidal další dvě – za krácení daní.

Soudce Igor Krajdl rozhodl o jejich sloučení. Rozsudek se tak bude týkat všech tří obžalob. Dědicovi, kterému hrozil od počátku nejvyšší trest za přijímání úplatků, tedy původně až dvanáct let odnětí svobody, se tak může stát, že kvůli daňovým únikům půjde do ve vězení až na 13 let a čtyři měsíce. Ale taky může vše dopadnout zcela jinak.

Obžalovaní v kauze Dědic, jejich advokáti, státní zástupce i členové soudního senátu se od začátku tohoto týdne mají vídat v soudní síni každý pracovní den až do 30. června. Už v úterý začnou závěrečné řeči.

Nižší trest za přiznání viny

„V pondělí máme ještě na programu poslední důkazy. Zrekapituluji obsah asi stovky listin a výsledky jednoho nebo dvou znaleckých důkazů. V úterý začnou závěrečné řeči. Předpokládám, že budou velmi obsáhlé, proto jsme si na ně vyhradili dostatek času,“ uvedl předseda soudního senátu Igor Krajdl.

Za pravdu mu dává žalobce Vít Koupil, který přijde na řadu jako první. „Odhaduji, že moje závěrečná řeč potrvá asi pět hodin,“ uvedl.

Podle soudce budou po žalobci postupně přednášet závěrečné řeči obhájci, zmocněnci firem a nakonec se budou moci vyjádřit také obžalovaní lidé.

„Pokud by jejich závěrečné řeči nebyly tak dlouhé, může hlavní líčení skončit třeba o několik dní dříve,“ zmínil Krajdl.

Verdikt padne až začátkem října

Verdikt si ale obžalovaní vyslechnou až na podzim. „Vyhlášení plánuji na začátek října. Předpokládám, že zdůvodnění rozsudku bude velmi obsáhlé, proto potrvá dva až tři dny,“ dodal soudce.

Jaké tresty padnou, soudce nemůže předjímat. Podle něj bude záležet na rozhodnutí soudního senátu, ale také na přístupu obžalovaných v posledních dnech.

„Kdokoli z obžalovaných může do poslední chvíle v hlavním líčení přiznat vinu. V takovém případě bychom mohli uložit trest ve výši pod základní sazbou,“ nastínil soudce.

K podobnému kroku se však nikdo z obžalovaných patrně nechystá, ačkoli počítají i s tím, že žalobce bude navrhovat nepodmíněné tresty a propadnutí majetku. Doufají, že soudní senát uzná jejich argumenty i svědectví proti obžalobě.

„Pravda je, že státní zástupce dělal, co mohl, aby poskládal nepřímé důkazy do uceleného řetězce, jenže přímé důkazy ve spise chybí. Každý případ tak senát bude muset posoudit velice pečlivě. A je otázkou, jak jeho členové důkazy vyhodnotí,“ nastínil Krajdl.

Podle něj nebudou mít na verdikt vliv rozsudky, které už padají ve vedlejší větvi kauzy Dědic v souvislosti s praním peněz přes firmu Propag-Storm.