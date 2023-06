Vedení Frýdku-Místku chce koupit Český dům bez posudku ceny, opozici to vadí

Zatímco vedení města, hlavně zástupci hnutí Naše město FM (NMFM), v rámci posledního zastupitelstva nákup bez posouzení ceny prosazovalo, opoziční zastupitelé vystupovali proti.

„Dům je v nabídce dlouho, chátrá. Měli bychom se jej jako město pokusit získat,“ přiblížil důvody vedení města jeho primátor Petr Korč. „Tím by navíc došlo ke sjednocení pásu nemovitostí od knihovny přes autobusové stanoviště až po Národní dům. Mladé rodiny by tam mohly získat komunitní centrum, kde by se scházely.“

Opozici však vadilo, že se město chce zúčastnit elektronické dražby, aniž by mělo na cenu domu k dispozici znalecký posudek.

„Nejnižší podání je 25 milionů korun. A město to dává den před jednáním zastupitelstva bez znaleckého posudku, který by řekl, jakou má nemovitost cenu, na stůl s tím, že to chce koupit,“ shrnul hlavní výhrady někdejší primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký ze zastupitelského klubu Přátelé FM.

Pobucký připomněl, že nemovitost roky chátrá. „Soudní exekutor stanovil v roce 2021 cenu 25 milionů. Od té doby cena nemovitostí obecně klesá, do této se zřejmě vůbec neinvestovalo, je jasné, že cena dnes musí být nižší,“ vysvětlil.

Podle vedení města ale nebyl na vypracování posudku stavby, která je na prodej už několik let, dostatek času. Pro koupi se radní totiž rozhodli až na poslední chvíli.

„Z logiky věci nebyl čas posudek vytvořit. Hlavní důvod je zachránit ten barák. Jednalo se o tom už v roce 2017, tehdy nebyla politická vůle to koupit,“ řekl náměstek primátora Jiří Kajzar (NMFM).

Náklady na opravu asi 60 milionů

To potvrdil i další náměstek primátora, Radovan Hořínek z hnutí ANO. „Dražba je 20. června, v koalici jsme se o tom začali bavit až v posledních dnech, my jsme v tomto návrh koaličního partnera podpořili,“ řekl.

„V tom materiálu se objevují lidé, kteří chtěli z hokeje vylákat 600 tisíc korun. To mi přijde zvláštní, že s nimi chce město spolupracovat,“ dodal další výhrady zastupitel Jaroslav Chýlek (Přátelé FM). Na ty už koalice nereagovala.

Zastupitelé nakonec účast v dražbě hlasy NMFM, ANO a Spolu odsouhlasili. Předpokládané náklady na rekonstrukci se podle vedení města pohybují okolo šedesáti milionů.

Český dům ve Frýdku-Místku stojí u silničního průtahu městem, poblíž někdejšího autobusového nádraží. Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Ve Frýdku-Místku vozí autobusy zájemce mezi historickými textilkami