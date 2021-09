Chata na Slavíči v Beskydech za pár hodin zmizela, náhrada zůstává nejistá

Devadesát let stála na hřebenu dělícím údolí řek Morávky a Olše Kolářova turistická chata, známější jako chata na Slavíči. Na začátku září však během několika hodin přestala existovat. Majitel ji nechal zbourat kvůli špatnému technickému stavu.



„Nemohli jsme čekat, než to na někoho spadne,“ vysvětluje své důvody, proč se rozhodl pro urychlenou demolici, majitel chaty Michal Cháňa. „Při úpravách v jedné místnosti, poté co jsme sundali obložení a odstranili podlahy, se najednou nachýlil komín a spadl. To už jsme na nic nemohli čekat.“

Rychlost, s jakou byla Kolářova chata zbourána, nepřekvapila jen turisty, ale i zástupce státní správy i samosprávy.



O bourání nevěděli předem jak zástupci Horní Lomné na Frýdecko-Místecku, kam Kolářova chata katastrálně spadá, tak ani zástupci stavebního úřadu v nedalekém Jablunkově.

„Ke konkrétnímu případu se nemůžeme vyjadřovat, zatím jej nemáme prošetřen,“ vysvětlila Renata Niedobová, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu v Jablunkově.

Zbourání budovy bez oznámení úřadům podle ní v teoretické rovině může i nemusí znamenat problém. „Stavbu je možné odstranit bez povolení jen v případě, kdy hrozí bezprostřední ohrožení života nebo bezprostřední havárie. A i v takovém případě je nutné toto neprodleně oznámit,“ vysvětlila vedoucí.

O problémech se statikou chaty, která byla pod vrcholem Slavíče uvedena do provozu v roce 1931, se vědělo už delší dobu.

Chata sloužila už jen jako restaurace

„Když jsme na tyto problémy přišli, zvažovali jsme, že se s původní majitelkou budeme soudit, protože ty problémy byly obrovské. Na některých místech úplně chyběly vazby trámů, dřevo pod obklady bylo napadeno dřevomorkou, bylo toho více,“ popsal stav chaty v posledních letech Michal Cháňa. „Vše se dostalo až do stavu, kdy jsme museli úplně uzavřít horní patro. Nemohli jsme tak využívat pokoje, chata sloužila jen jako restaurace.“

V těsném sousedství chaty už nový majitel postavil další budovy. Ty ale pro veřejnost zatím využívat nebude. „Nejsou tam na to podmínky, takže v areálu původní Kolářovy chaty nebude ani provizorní občerstvení,“ dodal nový majitel.

To by nyní z beskydského hřebene tak jako tak načas zmizelo. „Podzim je mrtvá sezona, chata by byla i tak do zimy uzavřená, náklady na provoz jsou obrovské,“ vysvětlil Cháňa.

Zatím žádné povolení

Co bude s uvolněným pozemkem dál, zatím není jasné. „Máme projekt, chtěli bychom na místě postavit repliku původní chaty. Kdyby šlo vše podle našich plánů, tak může být v květnu hotová,“ doplnil Michal Cháňa.

Sám ale přiznává, že na možnou stavbu nové chaty ještě nemá žádné z potřebných povolení.

A jejich získání není, i kvůli umístění v CHKO Beskydy, nejen časově nic jednoduchého. „Jsme domluveni jak se zástupci CHKO, tak stavebního úřadu, že se příští týden sejdeme. Doufám, že vše půjde, jak má. Když nám někdo bude házet klacky pod nohy, tak už nic stavět nebudeme, zůstane tam prázdná plocha,“ dokončil majitel zbourané chaty.