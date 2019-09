Horské chaty v Beskydech dostaly pokuty, Severka 20 krát vyšší než ostatní

6:15 , aktualizováno 6:15

Přes dvacet horských chat dostalo od České inspekce životního prostředí (ČIŽP) pokutu za to, že jejich provozovatelé neoprávněně vjížděli auty do Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Beskydy. Zatímco u většiny se sankce pohybovala do pěti tisíc korun, Severka z Dolní Lomné na Frýdecko-Místecku musí zaplatit 100 tisíc korun.