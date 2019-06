VIDEO: Bezohlednost vyprovokovala řidiče autobusu, kolonu předjel přes čáry

Na videu je vidět kolona, která se táhne Frýdlantskou ulicí. Záznam začíná v místech, kde má ulice ještě dva pruhy, vzápětí ale jeden končí jako odbočovací vlevo. Kdo chce jet rovně ke kruhovému objezdu, musí zůstat v pravém pruhu.

A to chce i šofér auta, který situaci natočil. Jede levým pruhem, podle záznamu mine nejméně osm osobních aut včetně policejního, pak autobus, který stojí na hraně křižovatky. Za ní už značky ukazují, že z levého pruhu se musí pokračovat doleva, takže autor videa chce také do pravého a vjede před autobus.

Po něm levým pruhem přijíždí ještě Škoda Octavia, jejíž řidič udělá ten samý manévr a zařadí se před auto, z něhož se natáčelo.

Následně, když se kolona opět dá trochu do pohybu, se levým pruhem přižene autobus, jenž stál předtím ve frontě, a před oběma zmíněnými auty přes pravý pruh přejede do zastávky.

To se přitom stane v místě, kde už se ulice zužuje do jednoho pruhu v každém směru a navíc je tam přechod pro chodce.

„S autobusem plným cestujících udělá řidič něco takového? Předjíždět na plné čáře a přes přechod a poté si vynutit vjezd do zastávky? Strašné. Myslím si, že by se tím měla zabývat policie a kvalifikovat to jako veřejné ohrožení. Řidič osobáku ručí sám za sebe na rozdíl od řidiče autobusu.“ V tomto duchu zní většina komentářů na Facebooku, kde se video objevilo.

Další však upozorňují na fakt, že lidé za volanty osobních aut jsou k řidičům autobusů často bezohlední. A že to ukazuje i toto video.

„A opět za všechno může ČSAD. To, že takové svinstvo dělá většina řidičů osobních automobilů, nikdo neřeší. Zkus si jet po Frýdku-Místku ve špičce na čas a uvidíme, jestli pojedeš jako slušňák? Nehledě na to, že ani ten, co to natočil, nepustil blikající autobus ze zastávky,“ zní opačné názory.

Autor videa, řidič z povolání, je přesvědčený, že předjetím autobusu nic nefér neudělal. „Jsou tam dva pruhy, jel jsem v levém a abych nezůstal stát v křižovatce, musel jsem se zařadit,“ říká.

„Je smutné, jak se řidiči chovají na silnicích. Ano, řidič autobusu udělal chybu, jako profesionální řidič by si toto neměl dovolit. Ale chybu udělali i ostatní řidiči osobních vozidel. Vzhledem k tomu, že se jednalo o více dopravních přestupků, měla by vše řešit policie ČR,“ uvedl k problému šéf dopravce 3ČSAD Frýdek-Místek Vladimír Pavlásek.



Dodal, že s řidičem věc projednal. „Je si vědom svého pochybení. Tvrdí, že silnice byla ucpaná, měl zpoždění na lince a ostatní řidiči osobních vozidel byli k němu ve špičce bezohlední. Více k tomu nemá co dodat,“ sdělil Pavlásek.

Mluvčí policie Eva Michalíková konstatovala, že případem už se zabývá dopravní inspektorát ve Frýdku-Místku. „Na jeho okomentování je ještě brzy,“ zmínila.