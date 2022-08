Mnohé ukrajinské děti už umějí ř, dospělí rozumějí, ale bojují s mluvou

Pár dní po příjezdu do Česka se mi zdálo, že rozumím skoro všemu. O měsíc později jsem si uvědomila, že polovinu z toho nechápu. Po pěti měsících studia češtiny už trochu mluvím a je mi jasné, že čeština není vůbec jednoduchá...

Potřebuji se rychle naučit mluvit, docela dost rozumím a abeceda je podobná angličtině, myslela jsem si na začátku. Čeština je skutečně v některých ohledech podobná ukrajinštině, ale přesto má mnoho odlišných vlastností.

V tuto chvíli si zapamatuji běžné fráze a dokážu vést jednoduchý dialog. Mohu si popovídat s učitelkami ve školce, kam chodí děti, umím se zeptat, jak strávily den, zda je vše v pořádku, mohu si také v obchodě upřesnit informace, které mě zajímají, objednat si jídlo v restauraci nebo kavárně, říct něco málo o sobě, vyměňovat si novinky s českými přáteli nebo kolegy.

Barvy, počítání i představení

Mí synové Nazar a Miron umějí česky pozdravit, rozloučit se, poprosit i poděkovat, znají česká jména mnoha zvířat. Starší syn Nazar, který oslavil pět let, se už naučil všechny barvy, umí počítat do deseti, s mojí pomocí do padesáti a mimochodem – podle mě báječně vyslovuje písmeno ř.

Moje kamarádka Taťána Beljajevová ze Záporoží už trochu česky mluví, umí říct, jak se jmenuje, kolik jí je let, kde bydlí, kde se narodila. V dialozích s Čechy je spíše posluchačkou než mluvčí. Je totiž nejen pro ni snazší pochopit, co se jí říká, než vyjádřit své myšlenky.

Její syn Alexander, kterému je devět let, mluví určitě lépe než jeho matka. „Rozhovor s dlouhými větami je složitější na pochopení a nejtěžší je rychle zjistit, na co je potřeba hned odpovědět. A objevuje se tam i písmeno ř, které se špatně vyslovuje. Zpočátku se to úplně nedalo vyslovit, ale po dlouhém tréninku to zvládnu,“ říká Taťána.

„Podle mě je pro děti vzhledem k jejich věku všechno jednodušší. Vše nasávají jako houby a se zájmem studují. Můj syn Saša díky škole a doplňkovým hodinám češtiny hodně rozumí a umí i mluvit,“ popisuje.

Ve spánku se cizí řeč nikdo nenaučí

Podle mě musí být člověk trpělivý a tvrdě pracovat. Naučit se cizí jazyk za měsíc je nemožné, za dva se to taky nedá zvládnout a i půl roku je málo. Věřím, že reálný termín je tak rok, a to za předpokladu, že je třeba se pravidelně a hodně učit i procvičovat. Přestávám proto věřit na zázraky a pracuju pilně i trpělivě. Musím se smířit s tím, že jiná cesta prostě není. Naučit se cizí jazyk ve spaní je nemožné...

Kromě aktivního studia češtiny s učitelkou se učím i pasivně – čtu, poslouchám rádio, sleduji filmy. Tak se přece učíme slova rodného jazyka, když jsme malí. Funguje to dobře v každém věku, ale pomaleji, když už jsme dospělí.

Pro ostýchavější je to složitější, protože když se bojíte mluvit, tak se nedomluvíte. Ale je to stejné jako mluvit před lidmi z pódia – je to dovednost, kterou je třeba rozvíjet praxí.

Moje sestra Marina se učí česky od dubna, navštěvuje kurzy Moravskoslezské vědecké knihovny. Bezplatné kurzy češtiny pro Ukrajince se konají dvakrát týdně, trvají hodinu a půl. Teď o prázdninách jsou jednou týdně.

V češtině je spousta speciálních znaků

Z mého pohledu jí však více znalostí přinesla práce – je zaměstnaná ve školce, kde jsou v kolektivu jen místní. Její děti také nastoupily v dubnu do školky, pro ně to taky byla jejich první zkušenost s komunikací v češtině. A teď, po pěti měsících, se jim už občas vloudí do řeči česká slovíčka.

„Porozumět tomu, co se říká česky, se ukázalo být mnohem jednodušší, než mluvit. Už rozumím asi šedesáti procentům řečeného, ovšem stále je pro mě těžké mluvit česky, ale snažím se. Čeština má kromě písmen spoustu speciálních znaků, je těžké si to zapamatovat,“ popisuje sestra Marina.

„Mým dětem jsou tři roky. Dcera už například neříká ‚pjesenka‘, ale říká ‚písnička‘. Umí česky pozdravit a rozloučit se, poděkovat i poprosit. Znají některá čísla v češtině. Občas se i ptají, jak se to či ono řekne v češtině. Učitelkám v mateřské škole rozumějí, ale na otázky pořád odpovídají v rodném jazyce,“ dodala.