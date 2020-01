Školáci i nadále preferují gymnázia, firmy jim radí jít na techniku

Trend ukazuje žebříček, v němž na šest desítek firem z kraje vybralo své favority mezi školami, i poptávka na trhu práce. Preference dětí se i díky tomu začaly měnit.



„Mezi uchazeči ze základních škol je dlouhodobě největší zájem o studium na gymnáziu. Snahou Moravskoslezského kraje je zvýšit zájem žáků devátých tříd o technické a řemeslné obory. A zaznamenali jsme významný nárůst přihlášek právě v této oblasti,“ řekl náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny.

Nejvíce se zvyšuje zájem o obory strojírenské a elektrotechnické a o studium telekomunikační a výpočetní techniky. „Naopak klesá zájem o obory gastronomické, o hotelnictví nebo o ekonomiku a administrativu,“ dodal Folwarczny.

Změna trendu tak nahrává firmám v regionu, které dlouhodobě volají po odborně vzdělaných technicích. Už šest let sestavují žebříček škol doporučených zaměstnavateli. V tom v regionu kralují právě školy technického směru.

„Zástupci firem vybírají své favority na 1. až 3. místě a tím přidělují příslušné body závislé také na koeficientu přidělenému podle počtu zaměstnanců,“ vysvětlil systém sestavování pořadí škol Pavel Hulák, ředitel Klubu zaměstnavatelů, který hodnocení škol organizuje.

Koeficient firmy zohledňuje skutečnost, že velké společnosti přijmou každoročně více absolventů než ty malé. „V Moravskoslezském kraji jsou firmy nejaktivnější z celé republiky a již několikátý rok se hodnocení účastní okolo 60 zaměstnavatelů,“ dodal Hulák.

V hodnocení firem vedou průmyslovky

Výsledkem je pořadí, jemuž podle nejnovějších výsledků kraluje opavská Střední škola průmyslová a umělecká, za ní Střední škola technická v Opavě, Střední průmyslová škola v Ostravě-Vítkovicích, Střední škola elektrotechnická v Ostravě a Střední škola technická a dopravní v Ostravě-Vítkovicích.

V první desítce jsou tři gymnázia, z toho dvě ale součástí celku s průmyslovkou. A jediná škola mimo Opavu či Ostravu, Gymnázium a SPŠ elektrotechniky a informatiky Frenštát.

, za ní V první desítce jsou tři gymnázia , Vítkovická SPŠ a gymnázium (6. místo), frenštátské gymnázium a SPŠ (7.) a Mendelovo gymnázium (10.), jinak ji tvoří ryze odborné školy, převážně technické.

, Vítkovická SPŠ a gymnázium (6. místo), frenštátské gymnázium a SPŠ (7.) a Mendelovo gymnázium (10.), jinak ji tvoří ryze odborné školy, převážně technické. Vysoké školy se hodnotí celorepublikově, v první desítce má kraj dva zástupce. Fakultu strojní VŠB–TU (2.) a Fakultu elektrotechniky a informatiky VŠB–TU (10.). Podle součtu bodů fakult je v první desítce jen VŠB–TU (3.).

Firmy si u absolventů cení znalostí v oboru, ale i prvních zkušeností s praxí. „U absolventů škol očekáváme dobré teoretické znalosti oboru technického zaměření a u absolventů vysoké školy také výbornou znalost cizího jazyka, minimálně angličtiny, která je dnes již nutností. Pro nás jako zaměstnavatele je ale výhodné, když mají i pracovní zkušenosti s průmyslovými provozy a pracovišti,“ řekla mluvčí Liberty Ostrava Barbora Černá Dvořáková.

Dodala, že se huť proto sama stará například o odbornou praxi a technické vzdělávání učňů několika oborů přímo v reálném pracovním prostředí pod vedením svých expertů. „Škola musí umět znázorňovat nejen důležitost, ale také perspektivu daných oborů v budoucnosti,“ uvedla k výběru škol.

Školy sázejí na spojení teorie a praxe a neustálé sledování novinek v oboru a vzdělávání pedagogů. „Studenti chodí do firem na exkurze i na praxe. Do firem posílám i naše odborné učitele, a naopak do školy zveme odborníky, kteří naše kantory proškolí v novinkách, ukážou nové metody svařování, nové značení materiálů a podobně. Chceme učit aktuální věci, ne ty několik let staré,“ řekl ředitel opavské Střední školy průmyslové a umělecké Vítězslav Doleží.

V kraji v tomto školním roce docházku v běžných třídách základních škol ukončí 9 481 žáků, ve speciálních třídách pak 372 žáků.