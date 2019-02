Třinecký útlum. Ze série tří duelů doma nemají hokejisté ani bod

Trenéři v neděli poslali do útoku mladíky Adama Rašku a Jonáše Peterka, který měl v 17 letech extraligovou premiéru, jenže ani omlazením útoku střelecké trápení Třince neskončilo.

„Rozhodly přesilovky,“ prohlásil třinecký trenér Marek Zadina. „Brno hned ze své první dalo gól a my jsme v žádné neuspěli.“

Souhrn 45. kola extraligy

Brňané dali gól už ve druhé minutě. Ocelářům nepomohla ani 106 vteřin dlouhá početní převaha pěti proti třem, byť ji hráli na přelomu druhé a třetí třetiny. Jejím výsledkem byly dvě střely do obránců.

„To nás mrzí. Nedaří se nám, takže ani přesilovky nevypadají, jak by měly,“ řekl Zadina.

„Těch přesilovek je škoda, ale střel jsme během zápasu měli dostatek. Chodili jsme i tvrdě do branky, jenže to nevyšlo,“ uvedl třinecký útočník Vladimír Dravecký.

Útočník? Od konce druhé třetiny hrál levého obránce místo Mariana Adámka.

„Trenér mě tam poslal během zápasu. Vzal jsem to jako fakt,“ podotkl Dravecký. „V dnešním hokeji nerozhoduje, na jakém postu hrajete, protože během utkání se obránce s útočníkem často protočí. Ale byla to pro mě nová zkušenost.“

Přiznal, že někdy ho to trochu táhlo dopředu. „Ale postupem času jsem si zvykl a bylo to fajn.“

Vladimír Svačina práci Draveckého v obraně ocenil: „Odehrál to parádně. I Venca (trenér Varaďa) ho na konci pochválil. Máme nějaké zraněné, ale ty má každý tým, na to se určitě vymlouvat nebudeme. Musíme je zastoupit.“

Svačina tvrdí, že přesun do obrány je pro Draveckého čest. „Trenér tím dá hráči najevo: Ty skvělé bráníš, tak pojď pomoci do obrany. Bral bych to jako poctu.“

Po třech domácích zápasech Oceláři vyrážejí ven, kde nyní odehrají pět kol. To nejbližší už zítra v Litvínově.