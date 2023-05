Biologická léčba je dražší, ale na migrénu zabírá, říká neurolog Nežádal

Kdy si můžeme vzít na bolest hlavy ibuprofen a kdy bychom měli zajít k lékaři?

Bolest hlavy, která doprovází různé chřipkové stavy, zvládne většinou pacient sám díky volně dostupným analgetikům. Pokud však máte podezření na migrénu, tedy bolí vás zpravidla půlka hlavy a je to silná pulzující bolest spojená s pocitem na zvracení, se světloplachostí, zvukoplachostí, citlivostí na pachy, měli byste se poradit s praktickým lékařem. Jestliže migréna přijde jednou za půl roku a neobjeví se víc jak čtyři záchvaty do měsíce, nemá cenu nasazovat preventivní léčbu, není nutné denně užívat prášky. Na takové případy můžou zabrat běžná analgetika. Pokud problémy nepoleví, může i praktik předepsat antimigrenika, takzvané triptany, což jsou léčiva vyvinutá před dvaceti lety, jde o specifickou léčbu migrény, jen je důležité, aby se vzala hned, ideálně do deseti minut od nástupu bolesti. Pak je jejich účinek velmi dobrý.

Co když má někdo i několik záchvatů migrény do měsíce a bolest bývá silná?

Takový pacient by měl být odeslán na podrobnější vyšetření, zřejmě bude potřebovat preventivní léčbu, ale s běžnou, ne častou migrénou by si měl praktik poradit.