Mláďata jeřábů museli v zoo krmit ošetřovatelé, samici omezoval zobák

Za normálních situace by malí jeřábi vůbec Hanou nespatřili, neboť by zoo přepravila oplozená vejce do rezerva v zahraničí. Zasáhla ale protikoronavirová opatření, která to neumožnila. Dvě mláďata se tak 30. dubna vyklubala na Svatém Kopečku.

„Vyklubání dvou mláďat je u tohoto druhu běžné, ale většinou se podaří odchovat jen jedno. Nám se ale letos díky péči rodičovského páru i velkému úsilí ošetřovatelského týmu podařilo odchovat obě,“ popsala zooložka Libuše Veselá v rámci nynějšího představení jeřábat.

„Situace je přitom u našeho páru komplikovaná tím, že samice po úrazu zobáku nemůže dobře uchopit drobné kousky potravy a podávat je mláďatům. Bylo tak zapotřebí neustále jeřábům dodávat velké množství krmiva – myší, hmyzu, jednodenních kuřat, rybiček a míchanice,“ dodala.

Jeřáby mandžuské, jejichž hlavním hnízdištěm je v současnosti ruská Khinganská státní přírodní rezervace, chová olomoucká zahrada od roku 2002 a doposud se zde vyklubalo dvacet mláďat. Další tři se pak vylíhla na Dálném východu, kam byla tehdy oplozená vejce přepravena.

Počty největšího druhu jeřábů, jehož rozpětí křídel dosahuje až dvou a půl metru, klesly od 80. let minulého století až na kritické hodnoty. Příčinou je vysoušení bažin kvůli zemědělskému využití, což je připravovalo o zdroje potravy. Roli sehrály i změny životního prostředí, kdy tito plaší a ostražití ptáci neměli dostatek klidu ke hnízdění a výchově potomstva.