Obálky skončily v popelnici na tříděný odpad, pošťačka se bála problémů

Nejrůznější dopisy a poukázky skončily mezi odpadky koncem loňského roku, policisté o případu informovali nyní.

„Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu porušení tajemství dopravovaných zpráv,“ uvádí policejní tisková mluvčí Jiřina Vybíhalová.

Mladé doručovatelce tak hrozí až pět let za mřížemi, pokuta anebo zákaz činnosti.

„Koncem loňského roku se jí několikrát nepodařilo včas doručit oprávněným adresátům veškeré jí svěřené listovní zásilky. Z obavy, že by mohl vyvstat problém, kdyby se s nedoručenými zásilkami vrátila zpět do depa, raději je vyhodila do kontejneru na tříděný odpad,“ popisuje případ Vybíhalová.

Dohromady šlo o více než devadesát nerozbalených zásilek, až později na ně narazili pracovníci firmy zaměřené na třídění papírového odpadu v Rapotíně na Šumpersku.