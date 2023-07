Po nárazu kombajnu do stožáru vzplálo obilí, stovky domácností byly bez proudu

K požáru, který byl viditelný do širokého okolí, vyjížděli v neděli večer hasiči na pole u Velkého Týnce poblíž Olomouce. Hořet tam začalo poté, co řidič kombajnu narazil do stožáru a při zkratu způsobeném stržením drátů začalo hořet suché obilí. Stovky domácností byly bez proudu.