Včelaři v Olomouckém kraji čekají dobrý rok, medu bude dost a nezdraží

Většina včelstev v Olomouckém kraji zvládla zimu bez problémů, včelaři hlásí jedny z nejnižších úhynů za posledních několik let. Včely mají podle včelařů letos ideální počasí, takže by letos měl být dostatek medu a neměl by podražit.