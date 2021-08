Studené jaro zdrželo včely. Med podraží, někteří včelaři zvažují neprodávat

Jen zhruba čtvrtinu medu oproti běžnému výnosu získá od svých včel letos například jesenický včelař Martin Pánek.

„Tento rok je to hrůza. Nebudu mít pravděpodobně med na prodej, ale jen pro rodinu,“ svěřil se Pánek.

I pokud včelaři žádaná pochoutka zbude, bude drahá. „Musel bych prodávat tak za 250 korun za kilo,“ vyčíslil Martin Pánek



Zdražovat se chystají mnozí včelaři v Olomouckém kraji. „Museli jsme zdražit už na jaře. Letos máme průměrně o pět kilo méně medu než běžně a poptávka je velká,“ sdělil majitel včelařství Kubešova medová manufaktura v Olomouci Jan Kubeš.

Obává se, že letos poprvé nevydrží se zásobami do další sezony. Tak málo medu je. „Navíc obrovsky vzrostly výkupní ceny v Evropě. Kilo tak letos prodáváme za zhruba dvě stě korun,“ Kilo sladkého produktu za poslední čtyři roky zdražilo až o sedmdesát korun,“ upozornil Kubeš.

První květové medy prakticky nebyly

Někteří včelaři si však nemohou dovolit navzdory špatné sezoně zvyšovat ceny.

„Mám stálé klienty a snažím se je udržet. Je to tradice, nemůžu jen tak zdražit. Ceny tak mám srovnatelné s minulým rokem. Prodávám za 180 korun za kilo,“ řekl předseda Českého svazu včelařů Přerov Milan Kyselák.

Jeho kolegové se shodují v tom, že důvodem letošní nepříznivé situace je zejména nepříznivé jarní počasí.

„Ze začátku to vypadalo dobře, ale pak se ochladilo a pršelo. Včely tak nepracovaly. První květové medy prakticky nebyly a zbytek už sezonu nezachránil,“ vysvětlil předseda Českého svazu včelařů Šternberk Leo Czabe.

Navíc sezona začala výrazně později než je běžné. „Posunula se zhruba o tři týdny. Kvůli špatnému počasí ještě včelstva nebyla připravená,“ doplnil Kyselák.

Dobrou zprávou byly minimální nemocnost včel

Situace se lišila v jednotlivých částech kraje. „V teplejších oblastech, kde svítilo sluníčko, med mají. V chladnějších je stav horší,“ porovnal Czabe.

S tím souhlasil i včelař Kubeš. „Zejména ve Šternberku a v Jeseníkách nám vypadly jarní snůšky kvůli zimě,“ podotkl.

Dobrou zprávou alespoň je, že včely příliš netrpí nemocemi. Mor včelího plodu se letos v kraji podařilo potlačit.

„Je nejméně ohnisek moru a zničených včelstev za posledních deset let. Zaznamenali jsme jen pět ohnisek a utraceno bylo pouze patnáct včelstev,“ informovala Hana Brázdová z Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj. V roce 2020 bylo pro srovnání osmnáct ohnisek a 154 zničených včelstev.

Podle včelaře Kubeše nicméně nastane v budoucnu vážný problém zejména s nedostatkem lesního medu.

„Kvůli kůrovci chybějí lesy. Včelařím už dvacet let a vidím, že posledních několik let to jde z kopce,“ vyjádřil obavy včelař.