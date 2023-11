Firmy shání skladníky na předvánoční nával, Amazon jich za měsíc nabral tisíc

S blížící se vánoční špičkou a rostoucím počtem online objednávek internetový gigant před měsícem oznámil, že pro kojetínské robotické centrum hledá 1 300 zaměstnanců. Většinu z těchto lidí už našel.

„Do konce listopadu bychom rádi nabrali ještě tři sta lidí. Nábor pro nás zajišťuje agentura Randstad a smlouvy jsou uzavírány na devět měsíců,“ přiblížil PR manažer Amazonu Noah Žyla.

Sezonní zaměstnanci se starají o chystání, balení a expedici zákaznických objednávek. Firma jim za to na vstupních pozicích slibuje hodinovou mzdu 200 korun hrubého.

„Kromě toho je jim nabídnut široký balíček benefitů zahrnující desetiprocentní bonus ke mzdě, bezplatnou dopravu do zaměstnání, dotované stravování za 29 korun, slevy při nákupu na Amazon.de a mnoho dalšího,“ oznámil Amazon na webu.

V Kojetíně tak podle starosty Leoše Ptáčka (Kojetín 2022) může pracovat každý, kdo má zájem.

„Statistiky nezaměstnanosti se nám ale nezměnily, jen se do Amazonu řada lidí přemístila, protože platí poměrně dobře. Na mnoho desítek těch, kteří parazitují na společnosti, to však vliv nemá, nic by jim to nepřineslo,“ konstatoval.

Místo dělníků jsou nejpoptávanější skladníci

Přínos je ovšem podle Ptáčka jasný například v podobě daně z nemovitosti, která by po dobudování celé podnikatelské zóny mohla v příštích letech představovat i nižší desítky milionů korun ročně.

Lidé do Amazonu dojíždějí za prací ve dvousměnném provozu z Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského kraje i Slezska. Velká část z nich svozovými autobusy.

„Co vím, zatím vůbec nesahali do zahraničí. Je to skoro celá Morava,“ přiblížil starosta.

11. října 2023

Přes krajský úřad práce hledal Amazon 900 skladníků. Celkově jde teď díky tomu o nejpoptávanější profesi.

„Do června bylo hlášeno nejvíce volných míst pro kvalifikované dělnické strojírenské profese, na konci července se na prvním místě objevila místa pro skladníky a obsluhu vysokozdvižných a paletovacích vozíků – a tato profese si svou dominanci ponechala i v následujících měsících,“ informoval analytik trhu práce krajské pobočky úřadu Jaroslav Mikšaník.

Volných míst na pomocné a nekvalifikované práce je během roku v kraji zhruba tisíc, což představuje 14 procent z celkové nabídky.

Firmám teď chybějí Ukrajinci

Předseda krajské hospodářské komory Bohuslav Švamberk upozorňuje, že firmy by se měly začít více zabývat robotizací, digitalizací, automatizací a oslovit jinou strukturu zaměstnanců.

„Zvýšily by se i průměrné mzdy. K tomu je ale také potřeba zvýšit produktivitu práce, a to tady není žádná hitparáda. Navíc kolem dálnic jsou postavené samé logistické sklady, doprava a podobně. Firem s vysokou přidanou hodnotou bohužel v kraji tolik nemáme,“ zhodnotil.

Distribuční centrum Amazonu v Kojetíně na Přerovsku je nyní nejmodernější logistickou halou v Česku.

Tomu odpovídá i celková nabídka přivýdělků. „Brigády jsou možné především ve skladech a logistice. Firmy mají problém s náborem na tyto role celoročně, před Vánocemi to bude ještě horší, a to i s ohledem na absenci ukrajinské pracovní síly,“ upozornila marketingová ředitelka personální agentury Grafton Recruitment Jitka Kouba.

Příležitost nabízí i Česká pošta, pro kterou Vánoce představují vrchol doručovací sezony.

„Letošní předvánoční novinkou je rozšíření služeb Balíkovny o doručování na adresu. Kromě toho budeme provoz posilovat především v logistice na třídění a doručování balíkových zásilek,“ přiblížil mluvčí pošty Ivo Vysoudil s tím, že náborová vánoční kampaň začala už v druhé polovině září.

Novela změnila „dohodářům“ podmínky

Ještě dřív se do přípravy na konec roku pustila olomoucká továrna na sladkosti Zora spadající pod obří koncern Nestlé, kde práce vrcholily v létě. Kdo proto počítal s přivýdělkem na podzim, nyní nepochodí.

„Do začátku října máme vánoční sortiment vyrobený tak, abychom zvládli pokrýt poptávku spotřebitelů a obchodních řetězců. V současné době už sezonní brigádníky nenabíráme,“ uvedla mluvčí Nestlé Tereza Skrbková.

V zimě nabízejí pracovní příležitosti tradičně horská střediska. Například podle údajů na webu Ski Aréna Karlov v Jeseníkách hledá pomoc za bar, na recepci i do penzionu. Sezona tam má při příznivém počasí začít 9. prosince.

Švamberk ovšem připomíná, že dohodnout si brigádu může být od října složitější.

„Začíná nás děsit novela zákoníku práce. Pro dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti a podobně to bude velká komplikace. Předpokládám, že řada firem se na dohody vykašle a něco převede na běžné zaměstnance nebo to udělá jinak. Takže například matky na mateřské, školáci, leckdy důchodci to budou mít velmi složité,“ sdělil.

U „dohodářů“ je teď totiž například nutný písemně určený rozvrh pracovní doby, mají nárok na příplatky za víkendy a svátky či osobní rozvoj. Od ledna přibude také nárok na řádnou dovolenou za obdobných podmínek jako u pracovního poměru.