Hrozí nedostatek hnojiv z Ruska, válka může v budoucnu snížit úrodu

Hnojiva dodávající do půdy dusík, fosfor a draslík jsou přitom pro výnosy v dalším období zcela zásadní.

„Zatím distributoři mají nějaké zásoby, takže přihnojování ještě nějak zvládneme, byť se nedostatek hnojiv už začíná projevovat a ceny razantně vzrostly,“ sdělil Jiří Milek, předseda představenstva akciové společnosti Úsovsko sídlící v Klopině na Šumpersku.

„Na podzim však už problém vypukne naplno, protože bude těžké ruská a běloruská hnojiva nahradit,“ obává se. Podle něj se bez dostatečného hnojení v dalších letech výrazně zhorší výnosy, mohou klesnout až o desítky procent.

Alternativ není mnoho

„Nějakou dobu přežijeme, protože půda byla hnojivy pravidelně ošetřována. Nicméně už příští rok by se začal nedostatek dusíku, fosforu a draslíku v půdě projevovat sníženou produkcí,“ souhlasí také předseda Zemědělského družstva Kokory z Přerovska Vladimír Lichnovský.

Šéf Krajské agrární komory Olomouckého kraje Martin Novák vidí problém s hnojivy jako zásadní. „Růst cen pohonných hmot a energií je nepříjemný, ale dá se s tím bojovat, protože tyto komodity jsou dostupné. Hnojiv však bude zásadní nedostatek,“ řekl Novák.

Podle něj byla umělá hnojiva už před válkou na Ukrajině tak drahá, že je nikdo nepoužíval nadměrně, ale cíleně.

„Teď jejich cena bohužel výrazně vyskočila, například u ledku je to o více než trojnásobek. To by zemědělci ještě zvládli, stejně jako zdražení pohonných hmot a energií,“ míní.

Obchodní kanály jsou přerušeny

„Horší je, že se přerušily obchodní kanály z Ruska a Běloruska budované desítky let, které fungovaly bez problémů. Nahradit dodávky z východu bude nesmírně obtížné, protože výrobců je ve světě málo a Rusko s Běloruskem jsou hlavními globálními producenty,“ vysvětlil Novák.

V úvahu podle něj přichází dovoz z Afriky. Jenže Afrika nemá tolik hnojiv, aby mohla výpadek z Ruska a Běloruska v Evropě adekvátně nahradit. Doprava z větších vzdáleností po moři by se dál projevila na ceně.

„A otázka je, jestli je vůbec možné stopnutý dovoz z Ruska a Běloruska nahradit alespoň zčásti,“ dodal šéf krajské agrární komory.