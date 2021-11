Firma chtěla testovat děti bez potřebného povolení, školy ji odmítly

KoRo Medics s nabídkou testování obesílala školy i přesto, že měla vše nejprve projednat s krajskou hygienickou stanicí. To však neudělala.

Kdyby se pak firma do testování pustila, porušila by zákon o ochraně veřejného zdraví a také zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. K tomu nakonec nedošlo kvůli nezájmu škol.

„Můžeme potvrdit, že se společnost KoRo Medics na Krajskou hygienickou stanici Olomouckého kraje s žádostí o provádění komerčního testování ve školách v Prostějově neobrátila,“ sdělila mluvčí státní organizace Markéta Koutná.

Dodala, že poskytování zdravotních služeb mimo zdravotnické zařízení je s krajskou hygienickou stanicí podle zákona vždy nutné projednat.

Firma odmítá, že by se něčím provinila. „Dělali jsme ve školách jen anketu a to se přece s žádným orgánem konzultovat nemusí,“ oponuje jednatel Jiří Rolný.

E-mail nabízel testy i vitaminy

Podle rozeslaného e-mailu chtěla firma testovat žáky základních škol i pedagogické pracovníky, kteří nejsou z nějakého důvodu očkovaní. K tomu dětem nabízela rovněž zdravotní balíčky.

„Projekt Zdravý Prostějov zahrnuje antigenní a PCR testování žáků základních škol. Nabízíme možnost nechat děti otestovat jednou týdně antigenními testy a dvakrát měsíčně PCR testy. Kromě samotného testování chceme podpořit také imunitu dětí. Žákům, kteří se budou testovat, proto nabízíme hodnotné vitaminové balíčky zdarma. Abychom podpořili jejich zájem o zdraví a také připravenost pomoci sobě nebo svým blízkým, máme pro ně nachystáno také bezplatné školení první pomoci prováděné našimi odborníky,“ psal ve zprávě školám jednatel společnosti Rolný.

Ve stejném e-mailu stojí i to, že náklady uhradí KoRo Medics a další prostějovské firmy, jejichž zájmem je překonat nynější vlnu epidemie.

„Zjišťovali jsme jen, jestli bude o testy zájem, ale neřešili jsme, kdo je následně zaplatí,“ reagoval Rolný na žádost o vysvětlení, jak by se testování financovalo.

Ukázalo se přitom, že testy dětí měly být hrazeny ze zdravotního pojištění, což však ve zprávě školám nebylo uvedeno.

„Děti do 18 let mají nárok na testování zdarma,“ uvedl mluvčí Revírní bratrské pojišťovny Ivo Čelechovský.

Děti si však podle e-mailu měly testy provádět samy. Zdravotní pojišťovny se neshodnou, zda by takto prováděné testy ze zdravotního pojištění proplácely, nebo ne.

„Nejspíš by se nejednalo o testování hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění,“ řekla třeba mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Jana Schillerová.

KoRo Medics by totiž nesplňovala podmínku mít platné oprávnění k poskytování zdravotních služeb od krajského úřadu se souhlasem krajské hygienické stanice. Navíc by měl odběr biologického materiálu a vyhodnocení antigenního testu provádět od začátku do konce kvalifikovaný zdravotnický pracovník.

K posílání dětí na víc testů není důvod

Podle Revírní bratrské pojišťovny ale nezáleží, kdo testy provede. „My platíme za vykázaný výkon. To, jestli si ty testy dělají děti samy, nebo ne, musí prokázat někdo jiný,“ vysvětlil Čelechovský.

I ředitel Základní a mateřské školy Jana Železného Dalibor Ovečka rodiče upozornil, že testování žáků bude hrazeno ze zdravotního pojištění, a požádal je, aby vyjádřili souhlas, nebo nesouhlas s testováním v dotazníku.

„Zájem o preventivní testování projevilo ani ne dvacet procent rodičů, proto by to rozhodně nemělo význam. Rodiče žáků totiž potřebují testy hrazené zdravotními pojišťovnami využít v jinou dobu než v tu, kdy jim to zrovna někdo určí. Kvůli tomu jsme nabídku společnosti odmítli. Jsem v kontaktu i s ostatními řediteli základních škol a vím, že nikdo z nich nabídku nepřijal,“ shrnul Ovečka.

Rolný výsledek ankety nedostal

Jednání firmy kritizovalo opoziční hnutí Na rovinu!.

„Není žádný opodstatněný důvod pro takové komerční testování bez vazby na celonárodní systém testování řízený krajskou hygienickou stanicí. Není třeba testovat děti každý týden antigenně a dvakrát do měsíce PCR testy. K efektivnímu testování populace obecně naprosto stačí frekvence oficiálně stanovená ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,“ uvedlo hnutí na svém webu.

Vyzvalo rovněž veřejnost, aby k podobným nabídkám vždy přistupovala obezřetně.

Nesouhlasí ani prostějovská poslankyně Hana Naiclerová. „Máme nějak nastavená pravidla. Děti by se neměly vystavovat zbytečnému dalšímu testování, které je mimo systém a ničemu nepomůže,“ řekla.

Firma použila název podobný projektu města

Radnice organizuje už řadu let projekt Zdravé město Prostějov a pořádá v rámci něj různé akce, jako například Jarní dny zdraví. KoRo Medics svou činnost provádí pod značkou Zdravý Prostějov, což je jménu městského projektu nápadně podobné a nepozorný člověk si název snadno splete.

„Snaha zaměnit název projektu za projekt Zdravé město Prostějov měla přimět rodiče k tomu, aby si mysleli, že je testování zaštítěné městem. Já si ale myslím, že to tak být nemá. V podstatě se kšeftuje s rodnými čísly dětí. Firmě nejde o jejich dobro, ale o zisk,“ míní Naiclerová.

Hlavním majitelem KoRo Medics je prostějovský podnikatel Jiří Rolný, který vlastní mimo jiné i firmu, která prodává dveře, vrata, okna a lodžie. Společnost měla problémy s dodržováním zákonů hned po svém vzniku, který se datuje do letošního ledna.

Na začátku roku totiž testovala zaměstnance prostějovského magistrátu i městské policie, přičemž na testy zval primátor František Jura. Akce se však zpočátku konala bez potřebného zákonného povolení, to firma získala až v březnu, kdy rozhodnutí nabylo právní moci. Kvůli tomu dostala od krajského úřadu pokutu deset tisíc korun.