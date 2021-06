Testy ze slin stačí jednou za dva týdny, chválí školy PCR alternativu

„Proč to děláme? Protože to pro děti stačí jednou za dva týdny. Čili už nás to do konce školního roku čeká jen tento pátek a pak za čtrnáct dní. Takže děti mohou plivnout nebo pocucat buničinový tampon. Smysl jsem v tom nenašel, ale hlavně že se testuje méněkrát,“ říká ředitel ZŠ a MŠ školy Troubky Petr Vrána.



Na spolehlivější způsob testování ze slin přešli v Troubkách 21. května. Tehdy také měli první svozový den. Nejpozději v sobotu pak chodí rodičům e-mailem informace s výsledkem a v SMS zprávě dostanou kód, s nímž si mohou stáhnout certifikát o negativním výsledku.

Nakažený zatím nebyl nikdo, a to ani v době, kdy testovali antigenně.



„Tuhle možnost má každá škola, je to legální. K tomu nevyžadujeme roušky. Proto nám i školská rada dala doporučení, ať testujeme něčím, co má větší vypovídající hodnotu. Podle mě je to celé postavené na hlavu,“ dodal Vrána, jenž věří, že brzy po prázdninách už bude možné od testování ve školách upustit úplně.

Co bude na podzim, nikdo neví

Jak to přesně v září bude, školy ale zatím netuší. Na úterní videokonferenci hejtmanů s vládou nicméně ministr školství krajům slíbil, že do konce června dostanou přesné instrukce.

Zatím se ví, že půjde o takzvané neinvazivní testování. „Doteď jsme byli nejistí, co dělat. Je to celé trochu zamlžené. Vláda byla nakonec schopná zabezpečit antigenní testy do škol. Pro všechny je to organizačně nejjednodušší věc. My jsme zároveň školám vyslali signál, že pokud by některá měla zájem o nepovinné odpilotování PCR systému, jsme připraveni. Máme tedy připravené sady i logistiku. Je to dobrovolná akce, ke které se nám zatím ale nikdo nepřidal,“ řekl hejtman Josef Suchánek k možnostem středních škol, jež zřizuje Olomoucký kraj.

Protože vysvědčení už je na dohled, školy se do změny nehrnou. „Teď už to nemá smysl měnit, vznikl by chaos. Školy už toho i tak mají nad hlavu, musí nějak dokončit školní rok,“ zhodnotil ředitel olomouckého Gymnázia Čajkovského Radek Čapka.

Jeho škola byla přitom jednou ze sedmi, které se v únoru v kraji zapojily do zkoušení kloktacích testů.

„Tehdy nás s tím předešlý pan ministr odmítl, nechtěli o tom vůbec slyšet. Nyní se této možnosti otvírají stavidla,“ vzpomněl hejtman.

Školám, které v současnosti přešly z antigenních na PCR testy, schválila vláda příspěvek dvě stě korun na test.

„Státní příspěvky se mají vyplácet zpětně, takže žijeme v domnění, že ho čerpáme,“ usmál se ředitel troubské školy.

Jak školy vydělávají na testech

Podobných základních škol je podle informací hejtmanství v kraji asi deset. Využívají testy nabízené soukromou společností, která je prodává za 165 korun.

„Je to úplně absurdní, protože škola na jednom testu vydělá 35 korun,“ komentoval situaci se zapojením firem hejtman Suchánek.

Cena PCR testu se různí, například olomoucké nemocnice ho nabízely samoplátcům za 1 510 korun (od června mají lidé po rozhodnutí vlády nárok na dva PCR testy měsíčně zdarma).

Nákladné je hlavně vyhodnocení v laboratořích. Poskytovatelé testů ale umějí stlačit cenu dolů díky hromadnému testování, takzvanému poolingu. Jde o spojení různých vzorků do jediného standardního testu.

„Pooling je ideální pro opakované testování asymptomatických jedinců v definovaných skupinách, jako jsou firmy, instituce a školy. Nižší náklady z něj činí reálnou volbu pro rutinní hromadné testování,“ řekl medicínský ředitel společnosti Unilabs Christian Rebhan.

V Česku působí pod hlavičkou firmy AeskuLab, s níž spolupracuje třeba škola v Troubkách.

Olomoucký kraj se aktuálně pohybuje v incidenci nakažených mezi 25 až 50 lidmi na sto tisíc obyvatel, nejhůře je na tom Šumpersko.

Reprodukční číslo je 0,78. Školám se ale nákaza poslední dobou vyhýbá. „Dostáváme informace o výskytu koronaviru na našich školách a teď je tam několik dnů nula,“ uvedl náměstek hejtmana pro školství Aleš Jakubec.