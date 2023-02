Dodával gangu suroviny pro vaření pervitinu. Odsedí si 12 let, nejvíc ze všech

Směšný obstarával od roku 2020 do poloviny roku 2021 jako člen organizované zločinecké skupiny působící ve více státech velké množství sloučenin, z nichž se dají chemickým postupem drogy vyrobit. V několika případech v dílně v Šumperku pervitin také vyrobil a v nedalekém Sudkově jej prodával.

Odsouzen je i za to, že v obci Chromeč převzal pro výrobu drog patnáct kilogramů jódu a také červený fosfor. Podle odborníků by se například z množství jódu podařilo vyrobit až patnáct kilogramů pervitinu. Soud mu uložil i peněžitý trest 455 tisíc korun. Směšnému hrozilo deset až osmnáct let vězení.

„Za obdobnou trestnou činnost stojí před soudem již potřetí,“ podotkl soudce Martin Lýsek.

Žákovi se naopak účast na organizované zločinecké skupině neprokázala, podle soudu nebyl proveden subjektivní důkaz o vědomé účasti na její trestné činnosti. I z toho důvodu byl trest podstatně nižší, potrestán byl za distribuci drog a nález chemikálií při domovní prohlídce.

V původní osmičlenné skupině soud loni uznal dohodu o vině a trestu, pěti obžalovaným uložil tresty v rozmezí od 6,5 do 8,5 roku, jeden odešel s podmínkou. Skupina nakupovala tablety s obsahem pseudoefedrinu a další chemikálie pro výrobu drogy od lidí z Polska.

Podle policie šlo minimálně o 35 kilogramů červeného fosforu, což je množství chemikálie, z níž je možné vyrobit až 106 kilogramů pervitinu, uvedl tehdy ředitel olomoucké kriminální policie Jan Lisický. Nakupovali také jód. Pervitinem zásobovali narkomany na území Olomouckého kraje, drogy však putovaly i za hranice regionu.

Policisté následně odkryli i další skupinu

Na odhalení skupiny pracovali kriminalisté několik měsíců, dopadli ji předloni v červnu, zásah tehdy označili za jednu z nejrozsáhlejších akcí v historii kraje, podíleli se na něm i celníci, vojenští policisté a zásahová jednotka.

Na základě tohoto případu odkryla policie loni i další organizovanou skupinu sedmi výrobců a distributorů pervitinu z Šumperska. Jeden z nich byl na útěku, dopaden byl v červenci na Orlickoústecku. Tito obvinění od podzimu 2020 podle Lisického vyrobili nejméně 6,5 kilogramu pervitinu, jeho hodnota na trhu je odhadována zhruba na 13 milionů korun.

Cílem policie bylo podle Lisického dotáhnout do konce naprosté rozbití zásobování českého trhu chemikáliemi potřebnými pro výrobu pervitinu.

„Případ Grate a Finis je stále ve fázi vyšetřování. Skutek je velice rozsáhlý, takže ukončení spisu ještě potrvá,“ řekl dnes policejní mluvčí Libor Hejtman.