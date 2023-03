Do Šumperku se vrací výroba vlaků, Škoda Group hledá nové zaměstnance

Za dva roky by měli dělníci v šumperském závodě zhotovit a dodat třináct vlaků do Olomouckého kraje.

„Šumperský závod současně prochází velkou proměnou, výše investic do modernizace dosáhnou 460 milionů korun. S rostoucím objemem zakázek roste také poptávka po nových zaměstnancích. Aktuálně jich Škoda hledá v Šumperku čtyřicet, zejména elektromechaniky a zkušební techniky,“ uvedla Tereza Hladíková ze Škoda Group.

Jednotky EMU 240 typu 20Ev pro Olomoucký kraj jsou nejnovější a nejmodernější variantou oblíbených souprav RegioPanter.

„Do Šumperka přijedou již nalakované a svařené skříně z ostravského výrobního závodu Škoda Group a z Plzně budou doručeny podvozky. V Šumperku následně proběhne kompletní montáž souprav a jejich oživování,“ popsala mluvčí podniku.

Škoda Group vyrábí nízkopodlažní tramvaje, elektrické lokomotivy, příměstské vlakové jednotky, soupravy metra, elektrobusy a trolejbusy, ale i řídicí a pohonné systémy pro dopravní systémy

v České republice má několik výrobních areálů a jeden i ve Finsku, obchodní jednotky má skupina v Německu, Itálii, Rakousku, Maďarsku a dalších zemích

ve svých společnostech zaměstnává 8 000 lidí, do výzkumu a vývoje investovala firma v roce 2021 2,08 miliardy Kč

Letos v Šumperku vyrobí šest elektrických vlaků, příští rok potok zbývajících sedm.

„V Šumperku jsme v roce 2020 zahájili projekt modernizace celého provozu. Návrat výroby do Šumperka je logickým krokem. Zaměstnanci provozu mají detailní znalosti našich vlaků, vzhledem k tomu, že se řadu let podílí na jejich servisování. Věřím, že i do budoucna budeme kapacity šumperské výroby navyšovat,“ naznačil Tomáš Ignačák, prezident Škody Group pro pro ČR a Slovensko.

„Cílem investic je navýšení prostorových kapacit pro údržbu kolejových vozidel o třicet procent. Právě probíhají dokončovací práce na nové podvozkárně zahrnující novou kolovku, dále je téměř hotové montážní pracoviště a svařovací pracoviště. Ve fázi realizace je nový lepicí box pro kolejová vozidla a také finišujeme novou montážní linku pro jednotky EMU 240,“ vyjmenoval Aleš Měrka, ředitel šumperského závodu Škoda Pars.

Unikátní robotizované pracoviště

Firma hlásí také úspěšné dokončení a certifikace pracovišť opravy kompresorů a nápravových převodovek pro elektrické jednotky.

„Ukončení projektu modernizace je plánováno na závěr roku 2024. Rozšiřování a modernizace se ale netýkají jenom kapacit pro údržbu vozidel. Kvůli obnovení výroby vlaků muselo dojít k výstavbě nového lepicího boxu se dvěma stáními, vybavení kuplovacího stání jeřábem nebo dovybavení zkušebny,“ přiblížila Hladíková.

Součástí modernizace provozu opravny motorů se stala stavba nového, unikátního bezobslužného robotizovaného pracoviště pro svařování a opracování vinutí rotorů trakčních motorů.

„Šumperský závod má dlouholeté zkušenosti především v oblasti servisu. Částečně se zde ale v minulosti podíleli i na svařování a lakování některých vozidel. Významnou zakázkou byla výroba tramvají pro turecké město Konya,“ připomněla mluvčí.

Škoda Group v Šumperku zaměstnává 740 lidí. „Na výrobě vlaků EMU 240 se bude podílet přibližně 90 zaměstnanců,“ uvedla Hladíková.