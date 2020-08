Škoda Transportation rozšiřuje v Plzni výrobu, přijme přes tisíc lidí

Obří investice do nového výrobního a zkušebního zázemí v Plzni přesahující 800 milionů korun přicházejí zhruba dva roky poté, co dopravní divizi a hlavního pokračovatele bývalé plzeňské Škodovky převzala finanční skupina PPF miliardáře Petra Kellnera.

„Pod novým vlastníkem se nám daří získávat významné zakázky. To je důvod, proč masivně investujeme do rozšíření výroby a také proč hledáme několik set nových kolegů na pozice dělnické, technické i inženýrské. Vidím to jako dobrou zprávou nejen pro Plzeň, ale pro celý region,“ konstatoval předseda představenstva a prezident skupiny Škoda Transportation Petr Brzezina.

Podle jeho slov patří Škoda k technologickým lídrům v oboru, přináší inovace do veřejné dopravy a sofistikovanou výrobu s vysokou přidanou hodnotou, pracuje na základě vlastního výzkumu a vývoje. „Plzeň je tak jedním z důležitých center tohoto průmyslu v Evropě,“ upozorňuje Brzezina.

Hlavní revitalizace areálu začala v roce 2004 a trvala čtyři roky. Vznikla nová administrativní budova a tři výrobní haly u bývalé 5. brány, modernizací prošla zkušební trať. Nyní se chce firma rozšířit například o zázemí pro výrobu podvozků.

„Škoda bude moci využívat nové prostory pro svařování, lakovnu či tryskací boxy. Vybavení bude skutečně na vysoké technologické úrovni - vybudujeme například nové moderní robotické pracoviště pro svařování. Kapacitu výroby také posílí například počítačově řízené obráběcí stroje za zhruba 80 milionů korun,“ říká viceprezident pro Investice a správu majetku Škody Transportation Pavel Novák.

Významnou oblastí zahájených investic bude výstavba nové zkušebny. Ta má umožnit testovat všechna vozidla nebo jejich části z produkce Škody.

Škoda Transportation V dubnu 2018 Škodu Transportation stoprocentně ovládla skupina PPF miliardáře Petra Kellnera. Loni v únoru od ní desetiprocentní podíl zpět odkoupil jeden z původních akcionářů Michal Korecký.

Škoda Transportation má v České republice dceřiné společnosti Škoda Electric, Škoda Vagonka nebo Pars nova. Další jsou v Německu, Finsku, Maďarsku a Rusku.

V současnosti vyrábí především nízkopodlažní tramvaje, elektrické lokomotivy, příměstské vlakové jednotky, soupravy metra, elektrobusy a trolejbusy a řídicí a pohonné systémy pro dopravní systémy.

Ve svých společnostech v České republice zaměstnává téměř pět tisíc lidí.

Do výzkumu a vývoje investovala za poslední tři roky přes tři miliardy korun.

„Oblast zkoušek a testování vozidel a jejich komponentů je v dnešním dopravním průmyslu jedním z klíčových faktorů a s tím, jak roste výrobní záběr a celková produkce Škodovky, proto posilujeme i tuto oblast. Vyroste nové, špičkově vybavené zkušební zázemí, jehož součástí bude například prototypové pracoviště určené k testování nových typů vozidel,“ vysvětluje Pavel Novák.

V rámci této investiční akce za zhruba 320 milionů korun v hlavním plzeňském areálu firma vybuduje nový dopravní systém. Ten zahrne nové propojení zkušebních kolejí k výrobnímu zázemí nebo k místní železniční trati.

Vedení společnosti mluví o masivním náboru nových pracovníků. „V souvislosti s nárůstem výroby plánujeme během letošního a příštího roku navýšit počet zaměstnanců o více než tisíc. Hledáme kvalifikované zaměstnance z technických oborů, především konstruktéry, projektanty a z dělnických pozic elektromechaniky,“ doplňuje viceprezident pro Lidské zdroje Škody Transportation Lumír Tesař.

Ten zároveň připouští, že je to s ohledem na tříprocentní nezaměstnanost a nedostatek kvalifikovaných pracovníků v regionu velká výzva.

Škoda ale podle jeho vyjádření nabízí stabilitu velké firmy, velkou perspektivu do budoucna a nadstandardní pracovní podmínky včetně řady benefitů.