Restauracím kvůli zdražování ubývá hostů, nejvíc klesl zájem o polední menu

Podle průzkumu společnosti Edenred obědy v restauracích v Olomouckém kraji meziročně zdražily o 14 korun. Loni v březnu lidé za jeden zaplatili v průměru 124 korun, letos 138.

Ve srovnání s rokem 2019 se pak cena poledního menu zvedla zhruba o třicet korun a ještě výraznější nárůst je vidět oproti roku 2017, kdy oběd stál průměrně 99 korun. Cena se tak od té doby zvýšila o čtyřicet procent.

Restaurace se hájí, že zdražovat musí. „Vše stojí víc. Děláme maximum, aby to nějak fungovalo, ale zdražily nám hlavní suroviny, takže se to musí promítnout do cen. Snažíme se ale nezdražovat nějak radikálně,“ popsal například Jaroslav Losert z restaurace U Rytíře.

„Že lidé šetří na návštěvnosti, pociťujeme. Nějaké obědy přes poledne ještě jsou, byť jich ubylo. Horší jsou pro nás ale odpoledne a večery, které jsou o dost slabší,“ dodal.

Obecně podniky pozorují největší poklesy návštěvníků právě na poledních menu a i průzkum Edenred potvrzuje, že si obědy lidé nyní nejčastěji nosí připravené z domova – dělá to tak 49 procent oslovených.

Do restaurace dál pravidelně na oběd přijde necelých 47 procent lidí, což je o deset procent méně než loni. Zbytek využívá donáškové služby či si kupuje něco k jídlu v supermarketu.

Místo restaurace raději zbytek z víkendu

Téměř polovina dotazovaných uvedla, že je od návštěv restaurací odrazuje růst cen.

„Zjistil jsem, že když si vařím častěji doma, dost ušetřím. Spousta kolegů též přestala tak často chodit, takže mě ani neláká jít s nimi posedět na oběd někam na zahrádku,“ říká třeba Olomoučan Filip Blatný.

Nejvýraznější pokles prodaných obědů nastává první den v týdnu. „Říkáme tomu krabičkové pondělí, to je nyní velmi viditelný trend. Lidé si navaří o víkendu, a co nesnědí, berou v krabičce do práce,“ shrnul restauratér a garant projektu Moje restaurace Asociace malých a středních podniků a živnostníků Luboš Kastner.

„Naopak ve čtvrtek a pátek kupují dražší položky a odměňují se. Za jeden nebo dva ušetřené dny totiž pak mohou utratit o něco víc peněz,“ dodal.

Výjimkou z trendu je v Olomouci luxusní restaurace Entree. „Naše návštěvnost je konstantní a nevidíme žádné výrazné výkyvy,“ uvedla manažerka Kateřina Bortlová.

Restauratér: Velký propad přijde na podzim

Podniky teď musí řešit těžkou volbu, neboť i ony čelí růstu nákladů, ať už cen surovin, nebo energií. Za hlavní nynější problém to podle průzkumu označuje přes devadesát procent hospodských.

„Zatím jsme ještě nezdražovali, takže ten vstup pociťujeme především my, a ne zákazníci. Teď s tím ještě nic dělat nebudeme a uvidíme, zda se to nějak neustálí,“ nastínil František Lorenc, který provozuje restaurace Drápal a U Mořice.

Situace se ale podle Kastnera znovu zhorší, jakmile budou muset podniky zvýšené náklady zohlednit a zákazníků jim tak nejspíš opět ubude.

„Myslím, že jaro a léto ještě budou dobré, protože lidé chtějí chodit ven. Byli dlouho zavření doma, tak si užívají. S podzimem ale budeme pozorovat velký úbytek,“ míní.

Část podniků ohrožuje zdražování piva

Zvyšování cen se týká i piva, jež je přitom pro mnohé provozovny stěžejní položkou a doslova je živí.

„Očekávám u něj největší zdražení, často totiž vydělává restauracím na pokrytí většiny nákladů. Kdo nezvýší cenu, bude mít problém, protože dodavatelé pokračují ve zdražování,“ přiblížil Kastner.

Ten v příštím roce očekává ceny začínající u desetistupňových piv kolem padesáti korun, u dvanáctistupňových to bude o desetikorunu víc a vybrané oblíbené značky se mohou dokonce přiblížit hranici sedmdesáti korun.

Nynější vývoj podle Kastnera povede k tomu, že mnohem větší roli než dřív bude hrát kvalita služeb.

„Kde se o hosty starají, tam budou mít po zdražení pokles návštěvníků nejmenší. Lidé si dál budou chtít jít posedět a ani vyšší ceny je neodradí. Budou však vyžadovat kvalitní služby a servis. Tlak na to bude obrovský, zdražování se nemůže odehrát jen na papíře. Spousta hospodských a restauratérů tak bude muset začít podávat lepší výkony,“ vysvětlil.